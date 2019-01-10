На автоподходах к Керченскому мосту искусственно созданные насыпи обрушились из-за снегопадов.

Рабочие с помощью спецтехники убирают землю. Стоит отметить, что в некоторых местах сходы земли выломали ливневки из плит.

Такое произошло со стороны Керчи и Тамани. Об этом сообщают очевидцы в Керчь.ФМ.

«Пытаются устранить последствия непогоды»,- написал керчанин.