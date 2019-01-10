На автоподходах к Керченскому мосту обрушились искусственно созданные насыпи / Фото
|12:01 28.01.2019
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|Крым
На автоподходах к Керченскому мосту искусственно созданные насыпи обрушились из-за снегопадов.
Рабочие с помощью спецтехники убирают землю. Стоит отметить, что в некоторых местах сходы земли выломали ливневки из плит.
Такое произошло со стороны Керчи и Тамани. Об этом сообщают очевидцы в Керчь.ФМ.
«Пытаются устранить последствия непогоды»,- написал керчанин.
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