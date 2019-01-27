Оккупанты устроили неприятный сюрприз на Керченском мосту

11:41 28.01.2019 0 комментариев Крым

Крымские оккупанты усилили досмотр на автоподходах к Керченскому мосту.

Об этом сообщает НАРОДНА ПРАВДА со ссылкой на RoksolanaToday&Крым у Twitter.

«КРЫМНАШ? НЕ? На автоподходах к Крымскому мосту усилии досмотровый контроль. Особенно он изменился со стороны Керчи. Теперь кроме осмотра машины, контроль коснулся водителей и пассажиров транспортного средства. Люди проходят осмотр через металлорамки в специальном помещении», — пишет блогер.

«Боятся ,,благодарности» от крымчан за то гетто, которое им устроили…», «В связи с тем,что на росисе участились «хлопки» газа,в скором запретят въезд транспорта с газовым оборудованием. Так вижу», «Это чтобы, жизнь малиной не казалась. Терпите, крымчаки. Не всё же коту масленица», — пишут в комментариях.

Напомним, во вторник, 22 января, в День Соборности Украины в Севастополе (оккупированный Российской Федерацией Крым) сделали фото с картой Украины и подписью «Украина единая».

Напомним, ранее жители оккупированного Крыма рассказали в сети, что их жизнь после аннексии полуострова Россией стало намного хуже. Россияне же в ответ обвинили жителей оккупированного Крыма, что они больше всех жалуются на жизнь



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