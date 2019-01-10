Авиационный отряд специального назначения главного управления Росгвардии по оккупированным Крыму и Севастополю получил два вертолета Ми-8, которые прибыли в Симферополь накануне из Севастополя.

Об этом журналистам Крыминформа рассказал летчик-штурман отряда, управлявший одним из вертолетов, Андрей Филип,- передает Керчь.ФМ.

«Повезло с погодой. На момент перелета небо расчистилось, и мы летели по коридору», – сказал Филип.

Основная задача вертолетов - транспортировка личного состава и грузов. Вертолеты способны перевезти до 24 человек личного состава. При необходимости могут применять оружие во время выполнения боевых задач, вертолеты оснащены ракетными установками.

«На вертолетах Ми-8 установлены блоки Б8В20 под 20 ракет. Ракеты класса «воздух-земля», – рассказал журналистам начальник тыла авиационного отряда специального назначения ГУ Росгвардии по оккупированным Крыму и Севастополю Дмитрий Змиюк.

Установки Б8В20 предназначены для запуска неуправляемых ракет типа С-8 (калибра 80 мм), предназначенных для уничтожения техники и живой силы противника. Также на вертолетах предусмотрены средства защиты экипажа. Кабина вертолета оборудована 9-миллиметровыми бронеплитами, которые защищают пилотов от стрелкового вооружения – автоматов и пулеметов.

Новая техника уже встала на боевое дежурство. Экипажи прошли обучение и провели пробные вылеты.