РФ буде під санкціями до відновлення суверенітету України в Криму і на Донбасі - МЗС Чехії
|11:21 28.01.2019
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|Крым
Чехія вважає, що зняття санкцій з РФ є можливим лише за умови, якщо зникнуть причини, що призвели до їх запровадження.
Про це голова МЗС Чехії заявив у колонці для "Європейської правди".
"Ми знаємо, яке значення для України має збереження санкцій Європейського Союзу проти Росії, і тому я б хотів наголосити, що їх обмеження чи скасування Чеська Республіка вважає можливим лише у тому випадку, якщо зникнуть причини, які зумовили їх накладення", - зазначив дипломат.
Він підкреслив, що зняття санкцій стане можливим лише тоді, "коли буде відновлено український суверенітет на сході країни та Кримському півострові".
Дипломат наголосив, що Чехія не змириться з тим, що кожного дня на Донбасі помирають люди, і на неконтрольованій українською владою території безпідставно страждає цивільне населення. Саме тому, за його словами, Чехія продовжує допомагати українцям, зокрема, пропонує оздоровчі поїздки для потерпілих дітей.
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