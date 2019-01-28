Чехія вважає, що зняття санкцій з РФ є можливим лише за умови, якщо зникнуть причини, що призвели до їх запровадження.

Про це голова МЗС Чехії заявив у колонці для "Європейської правди".

"Ми знаємо, яке значення для України має збереження санкцій Європейського Союзу проти Росії, і тому я б хотів наголосити, що їх обмеження чи скасування Чеська Республіка вважає можливим лише у тому випадку, якщо зникнуть причини, які зумовили їх накладення", - зазначив дипломат.

Він підкреслив, що зняття санкцій стане можливим лише тоді, "коли буде відновлено український суверенітет на сході країни та Кримському півострові".

Дипломат наголосив, що Чехія не змириться з тим, що кожного дня на Донбасі помирають люди, і на неконтрольованій українською владою території безпідставно страждає цивільне населення. Саме тому, за його словами, Чехія продовжує допомагати українцям, зокрема, пропонує оздоровчі поїздки для потерпілих дітей.