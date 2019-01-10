"Главным замполитом" Черноморского флота страны оккупанта назначен заместитель командующего Балтийским флотом
|11:01 28.01.2019
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|Крым
В штабе Черноморского флота страны оккупанта в субботу, 26 января, состоялось представление начальникам управлений отделов и служб ЧФ контр-адмирала Игоря Курочкина, назначенного на должность заместителя командующего флотом по военно-политической работе (ВПР).
"Контр-адмирал Игорь Курочкин сменил в должности контр-адмирала Юрия Ореховского", - сказано в пресс-релизе ЧФ РФ, передает Интерфакс.
Предыдущим местом службы И.Курочкина была должность заместителя командующего Балтийским флотом по ВПР.
И.Курочкин родился в 1968 году в Североморске Мурманской области. В 1990 году окончил Курганское высшее военное авиационное училище. Проходил службу на Северном флоте и в Западном военном округе. В июне 2018 года И.Курочкину было присвоено очередное воинское звание "контр-адмирал".
И.Курочкин удостоен государственных наград. Женат. Воспитывает сына и дочь.
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