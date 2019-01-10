В штабе Черноморского флота страны оккупанта в субботу, 26 января, состоялось представление начальникам управлений отделов и служб ЧФ контр-адмирала Игоря Курочкина, назначенного на должность заместителя командующего флотом по военно-политической работе (ВПР).

"Контр-адмирал Игорь Курочкин сменил в должности контр-адмирала Юрия Ореховского", - сказано в пресс-релизе ЧФ РФ, передает Интерфакс.

Предыдущим местом службы И.Курочкина была должность заместителя командующего Балтийским флотом по ВПР.

И.Курочкин родился в 1968 году в Североморске Мурманской области. В 1990 году окончил Курганское высшее военное авиационное училище. Проходил службу на Северном флоте и в Западном военном округе. В июне 2018 года И.Курочкину было присвоено очередное воинское звание "контр-адмирал".

И.Курочкин удостоен государственных наград. Женат. Воспитывает сына и дочь.