Более 3 тыс. военнослужащих российской военной базы Южного военного округа в Абхазии задействованы в проверке боевой готовности.

Об этом в понедельник, 28 января, сообщили журналистам в пресс-службе ЮВО, передает ТАСС.

"Занятия проводились с целью оценки слаженности действий военнослужащих при приведении в различные степени готовности. Всего в мероприятиях было задействовано свыше 300 единиц военной техники, в том числе современные танки Т-72Б3 и бронеавтомобили "Тигр", - сказали в пресс-службе округа.

Контроль действий подразделений осуществлялся при помощи беспилотников.