Более 3 тыс. российских военных в Абхазии подняты тревоге
|10:41 28.01.2019
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|Абхазия
Более 3 тыс. военнослужащих российской военной базы Южного военного округа в Абхазии задействованы в проверке боевой готовности.
Об этом в понедельник, 28 января, сообщили журналистам в пресс-службе ЮВО, передает ТАСС.
"Занятия проводились с целью оценки слаженности действий военнослужащих при приведении в различные степени готовности. Всего в мероприятиях было задействовано свыше 300 единиц военной техники, в том числе современные танки Т-72Б3 и бронеавтомобили "Тигр", - сказали в пресс-службе округа.
Контроль действий подразделений осуществлялся при помощи беспилотников.
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