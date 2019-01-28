Близько 250 грецьких націоналістів протестували у другому за величиною місті Греції в неділю проти ратифікації угоди про нормалізацію відносин із сусідньою Македонією.

Як повідомляє агентство Associated Press, акція протесту біля концертного залу в Салоніках відбувалася у зв’язку з участю в концерті президента Греції Прокопіса Павлопулоса, передає Європейська Правда.

Протестувальники критикують президента за його реакцію на угоду з Македонією. Відповідно до угоди балканська країна перейменовується в Північну Македонію, а Греція знімає заперечення проти її вступу в НАТО.

Президент покинув місце проведення концерту обхідним шляхом, якнайдалі від натовпу. Деякіз учасників демонстрації робили нацистські вітання під час виконання національного гімну.

Раніше протестувальники намагалися прорватися через поліцейський кордон навколо будівлі, але їх відтіснили правоохоронці. Дехто кидав каміння в поліцейських і атакував поліцейський загін на мотоциклах палицями.

Поліція застосувала сльозогінний газ і світлошумові гранати, щоб відтіснити невеликий, але рішучий натовп.

За даними поліції, одна людина заарештована, а четверо затримані.