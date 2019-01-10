Протягом останнього року до корабельного складу Чорноморського флоту Російської Федерації увійшло чотири бойових кораблі.

Про це у відповідь на інформаційний запит УНН повідомили в Головному управлінні Розвідки Міністерства оборони України.

“Протягом останнього року до корабельного складу Чорноморського флоту увійшло 4 бойових кораблі, а саме: фрегат „Адмирал Макаров“, малий ракетний корабель „Орехово-Зуево“, патрульний корабель „Василий Быков“ (усі оснащені крилатими ракетами морського базування „Калібр“) та середній розвідувальний корабель „Иван Хурд“”, — повідомили у розвідці.

Зазначимо, ОКР “Калібр” — російські крилаті ракети, тактико-технічних характеристик яких у відкритому доступі немає.

Наразі у Чорному морі перебуває близько50 бойових кораблів, у тому числі 4 підводних човни Чорноморського флоту Російської Федерації.