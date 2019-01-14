Турецька армія провела операцію проти курдських формувань у Сирії в неділю
|09:41 28.01.2019
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|Турция
Турецька армія в неділю завдала ударів по курдських формуваннях на півночі Сирії.
Про це повідомляє агентство "Анадолу" з посиланням на джерела, які надали інформацію на умовах анонімності з міркувань безпеки, передає Інтерфакс-Україна.
Вони стверджують, що "значну кількість терористів було нейтралізовано" поблизу Аазаз і Марі.
Більше 20 самохідних артилерійських установок взяли участь в обстрілі позицій курдів, відзначається в повідомленні агентства.
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