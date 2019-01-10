Міністерство фінансів США зняло в неділю санкції, введені раніше в ставленні російської компанії “Русал”, холдингу En + і компанії “Євросибенерго”, що належать Олегиу Дерипасці.

Про це йдеться в поширеній заяві фінансового відомства, передає УНН.

“Управління з контролю над іноземними активами казначейства США (OFAC) мінфіну США сьогодні зняло санкції, введені проти En + Group plc (En +), „Русала“ (Rusal) і „Євросибенерго“ (ESE), після більш раннього повідомлення, представленого Конгресу 19 грудня 2018 року”, — говориться в документі.

Відомство підкреслює, що “відповідно до умов виключення” з списку санкцій компанії “скоротили частку прямого і непрямого володіння Олега Дерипаски і жорстко обмежили його контроль” над ними. Як наголошується в заяві, таке їх рішення “гарантує, що більшість директорів в радах En + і” Русал “будуть незалежними — в тому числі американськими і європейськими особами — які не мають ділових, професійних або сімейних зв’язків з Дерипаскою” або будь-якими іншими юридичними або фізичними особами, які перебувають в американських санкційних списках.

Крім того, у відомстві підкреслили, що “все санкції, введені відносно Дерипаски, продовжують залишатися в силі”.

Угода між російськими промисловими компаніями та Міністерством фінансів США про скасування американських санкцій за умови зменшення долі Олега Дерипаски в акціях компанії насправді принесли дивіденди самому олігархута ще й залишили контроль над бізнесом у його руках.

Нагадаємо, голови семи комітетів в Палаті представників Конгресу США у вівторок, 8 січня, закликали міністра фінансів Стівена Мнучіна відкласти процес пом’якшення санкцій щодо підприємств, пов’язаних з російським олігархом Олегом Дерипаскою, а також вимагають від адміністрації президента США Дональда Трампа пояснити своє рішення щодо російського олігарха.