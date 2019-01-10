В городе Балтийске Калининградской области состоялась церемония поднятия Военно-Морского флага на корабле противоминной обороны «Иван Антонов» проекта 12700 «Александрит», построенном на Средне-Невском судостроительном заводе (входит в АО «Объединённая судостроительная корпорация»).

Об этом говорится в сообщении завода, передает PortNews.

Новый морской тральщик в ближайшее время приступит к выполнению задач в составе 68 бригады надводных кораблей охраны водного района Черноморского флота.



Закладка корабля состоялась 25 января 2017 года. В апреле 2018 года тральщик был спущен на воду. После завершения достроечных работ и швартовных испытаний заводская сдаточная команда совместно с экипажем корабля приступила к выполнению программы заводских ходовых испытаний, в процессе которых была проверена работоспособность всех систем и механизмов, мореходность корабля, его скоростные и манёвренные характеристики, работоспособность систем радиоэлектронного вооружения и комплекса обнаружения, идентификации и уничтожения опасных объектов.



«Иван Антонов» - это второй корабль проекта 12700 «Александрит», построенный Средне-Невским судостроительным заводом. На темпе и качестве работ положительно сказался опыт, приобретённый верфью при строительстве «Александра Обухова» - головного корабля проекта, который был передан ВМФ РФ в 2016 году. Сейчас на стапелях Средне-Невского судостроительного завода строятся еще четыре «Александрита» – тральщики «Георгий Курбатов», «Владимир Емельянов», «Яков Баляев» и «Пётр Ильичёв». Все они находятся в различной степени готовности.



Проект 12700 «Александрит» разработан Центральным морским конструкторским бюро «Алмаз» для ВМФ РФ. Эти корабли относятся к новому поколению минно-тральных сил и предназначены для борьбы с морскими минами, в том числе и с новыми морскими минами, которые корабли ПМО не входя в опасную зону могут обнаруживать как в воде морских акваторий, так и в морском грунте.

Согласно планам Главного командования ВМФ России, корабли ПМО нового поколения в ближнесрочной перспективе будут составлять основу минно-тральных сил флотов ВМФ России, существенно повысив эффективность выполнения задач.



Корабли противоминной обороны проекта 12700 «Александрит»: водоизмещение - 890 тонн; длина - 62 м; ширина - 10 м; полная скорость хода - 16 узлов; экипаж - 44 чел.



Для борьбы с минами корабли могут применять различные виды тралов, а также телеуправляемые и автономные необитаемые подводные аппараты.