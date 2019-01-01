Между Сочи и двумя турецкими городами планируют открыть паромное сообщение.
|08:41 28.01.2019
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|Турция
Между Сочи и двумя турецкими городами планируют открыть паромное сообщение.
Реализация программы пройдет в два этапа, сообщает PortNews.
Так, в первой декаде февраля 2019 года будет установлено постоянное паромное сообщение между портами Самсун (Турция) и «Имеретинский» (Сочи) для доставки на курорт сезонных овощей и фруктов.
Как сообщает пресс-служба администрации города-курорта Сочи, грузовые паромы будут курсировать между городами два раза в неделю.
По предварительным данным, объем грузоперевозок составит 600-700 тонн в неделю.
В мае 2019 года планируется возобновить прямое морское сообщение между Сочи и Трабзоном. Суда два раза в неделю будут перевозить пассажиров и легковой транспорт.
Как отмечают специалисты агентства внешнеэкономических и региональных связей курорта, этот маршрут даст дополнительный импульс туристическому сектору Сочи и близлежащих регионов России - выездному направлению, а также привлечет туристов с черноморского побережья Турции и Грузии.
Кроме того, будут возобновлены культурные и деловые связи между регионами, школьные и студенческие обмены, совместное проведение фестивалей, выставок и др.
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