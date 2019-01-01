Между Сочи и двумя турецкими городами планируют открыть паромное сообщение.

08:41 28.01.2019 0 комментариев Турция

Между Сочи и двумя турецкими городами планируют открыть паромное сообщение.

Реализация программы пройдет в два этапа, сообщает PortNews.

Так, в первой декаде февраля 2019 года будет установлено постоянное паромное сообщение между портами Самсун (Турция) и «Имеретинский» (Сочи) для доставки на курорт сезонных овощей и фруктов.

Как сообщает пресс-служба администрации города-курорта Сочи, грузовые паромы будут курсировать между городами два раза в неделю.

По предварительным данным, объем грузоперевозок составит 600-700 тонн в неделю.

В мае 2019 года планируется возобновить прямое морское сообщение между Сочи и Трабзоном. Суда два раза в неделю будут перевозить пассажиров и легковой транспорт.

Как отмечают специалисты агентства внешнеэкономических и региональных связей курорта, этот маршрут даст дополнительный импульс туристическому сектору Сочи и близлежащих регионов России - выездному направлению, а также привлечет туристов с черноморского побережья Турции и Грузии.

Кроме того, будут возобновлены культурные и деловые связи между регионами, школьные и студенческие обмены, совместное проведение фестивалей, выставок и др.



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