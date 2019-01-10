В Росії розповіли що призвело до пожежі кораблів у Чорному морі

08:21 28.01.2019 0 комментариев

Порушення правил безпеки при перевантаженні стало основною причиною пожежі на двох судах в районі Керченської протоки в Чорному морі.

Про це повідомляє УНН із посиланням на ТАСС.

“Основна причина, за версією слідства, порушення правил безпеки при виконанні перевантаження судів”, — сказав старший слідчий Краснодарського слідчого відділу на транспорті Південного слідчого управління на транспорті СК Росії Вазген Кіносьян.

Як повідомили раніше в російській прес-службі, активна фаза пошуково-рятувальної операції завершена, гасіння судів буде продовжено. Для запобігання загрози вибуху їх корпусу охолоджуються з пожежних установок аварійно-рятувального судна “Рятувальник Демидов” і буксира-рятувальника “Меркурій”. Забруднення навколишнього середовища і загроза судноплавству відсутні. Врятовані моряки відправилися на батьківщину.

Нагадаємо, пожежа на танкерах “Маестро” і “Канді”, що належать турецькій компанії, виникла 21 січня у районі Керченської протоки. За попередніми даними, інцидент стався під час перевантаження палива з одного судна на інше. На борту “Канді” перебували 17 осіб, з них дев’ять — громадяни Туреччини, вісім — Індії. На борту “Маестро” перебували 15 осіб, у тому числі громадяни Туреччини та Індії. Врятувати вдалося 12 людей, знайдені тіла десяти, пошуки ще десяти моряків тривають.

 



Ещё на эту тему:

18:41 25.01.2019
Поисковая операция в Черном море завершена. Пожар ослабевает, но угроза взрыва сохраняется
16:21 25.01.2019
Офшори, санкції і два палаючі танкери: у чому причини нової катастрофи в Чорному морі
09:01 25.01.2019
Один з танкерів все ще горить у Чорному морі
16:21 24.01.2019
Горящий в Черном море танкер взяли на буксир. Тушение пожара продолжается
12:41 24.01.2019
В Черном море возобновился дрейф одного из горящих танкеров
09:41 24.01.2019
Два палаючих танкера, які дрейфують у Чорному морі, рухаються в бік Керченської протоки
09:01 24.01.2019
МЗС Індії повідомило про 6 загиблих громадян на танкерах в Чорному морі
21:00 23.01.2019
Ердоган заявив про 16 загиблих громадян Туреччини при пожежі на двох судах в Чорному морі
16:34 23.01.2019
Росморречфлот опроверг информацию об отказе в обслуживании горящих танкеров в порту Темрюк из-за санкций
08:47 23.01.2019
Анкара заявила про загибель у пожежі 4 громадян на суднах у Чорному морі
08:01 22.01.2019
Додатково про чергову морську катастрофу в Чорному морі
20:11 21.01.2019
Про чергову морську катастрофу в Чорному морі. Обидва судна в сирійському санкційному списку США та кримському "чорному списку"
Новости
Азербайджан Азербайджан
13:01 18.01.2019
Генсекретарь ООН приветствовал соглашение Баку и Еревана
15:41 16.01.2019
Азербайджан примет участие в новом трехстороннем саммите
17:37 14.01.2019
Страны ОПЕК+ проведут нефтяные переговоры в Баку
18:57 10.01.2019
В Азербайджане проходит общественная кампания в поддержку арестованного блогера
Все новости страны
Армения Армения
17:41 28.01.2019
ЄС закликав Вірменію розслідувати смерть політика, який помер у в’язниці, голодуючи 52 дні
13:21 25.01.2019
Пашинян сравнил выход Армении из ЕАЭС с выводом войск США из Ирака
11:21 24.01.2019
Концерн "Калашников" подписал контракт на поставку Армении автоматов АК-12
09:21 22.01.2019
В Армении по тревоге подняли более 2,5 тыс. российских военных
Все новости страны
Болгария Болгария
20:21 28.01.2019
Болгарія забрала громадянство у російського мільйонера
19:41 22.01.2019
Болгарія планує припинити продаж громадянства іноземцям
15:21 18.01.2019
Болгарія і Угорщина вважають, що ЄС має подвійні стандарти щодо РФ
11:21 18.01.2019
Болгарія привітала сербську заяву Путіна про "Турецький потік"
Все новости страны
Греция Греция
18:41 28.01.2019
Столтенберг закликав послів НАТО затвердити приєднання Македонії
10:21 28.01.2019
Грецька поліція застосувала сльозогінний газ і світлошумові гранати проти націоналістів / Відео
20:41 25.01.2019
Генсек НАТО чекає приєднання Північної Македонії до Альянсу
18:21 25.01.2019
Парламент Греції погодив назву для Македонії
Все новости страны
Грузия Грузия
17:21 28.01.2019
Грузія може стати членом ЄС так, щоб не називатися ним - президент
13:21 28.01.2019
85% опрошенных считают, что объявленная правительством цель о вступлении Грузии в ЕС является приемлемой
10:41 28.01.2019
Более 3 тыс. российских военных в Абхазии подняты тревоге
13:21 24.01.2019
В Грузии признали хачапури памятником культурного наследия / Фото
Все новости страны
Молдова Молдова
13:41 28.01.2019
Провокации в Зоне безопасости. Тирасполь установил новые «таможенные» и «пограничные» посты
19:21 24.01.2019
Кишинів викликав "на килим" посла Росії
15:43 23.01.2019
Президент Молдовы считает, что двух мандатов для непризнанного Приднестровья недостаточно
17:01 21.01.2019
Уряд Республіки Молдови стабілізував банківську систему країни після "крадіжки мільярда"
Все новости страны
Россия Россия
09:21 28.01.2019
Мінфін США повідомив про зняття санкцій відносно ключових активів Олега Дерипаски
19:01 25.01.2019
Россия разочарована тем, что США предпочли вернуться к программе "звездных войн"
17:41 25.01.2019
У НАТО готуються на випадок, якщо Росія не повернеться до виконання договору про ракети
16:41 25.01.2019
Штати хочуть провести у Пекіні "ракетні" переговори з РФ
Все новости страны
Румыния Румыния
20:01 28.01.2019
Румыния предложила распространить европейские энергетические правила на «Северный поток-2»
19:21 23.01.2019
Екс-глава антикорупційного директорату Румунії претендує на пост головного прокурора ЄС
11:01 22.01.2019
Нові пропозиції від Румунії прискорили прогрес в напрямку зміни законодавства щодо Північного потоку-2
10:41 18.01.2019
Молдова буде пріоритетом в період румунського головування в Раді ЄС
Все новости страны
Турция Турция
09:41 28.01.2019
Турецька армія провела операцію проти курдських формувань у Сирії в неділю
08:41 28.01.2019
Между Сочи и двумя турецкими городами планируют открыть паромное сообщение.
12:21 24.01.2019
Анкара не примет в качестве лидера Сирии человека, который стал причиной смерти миллионов людей
08:41 24.01.2019
Ердоган після зустрічі з Путіним анонсував сирійський саміт
Все новости страны
Украина Украина
22:50 28.01.2019
Російський літак із кримського "чорного списку" задіяний у підготовці перевороту у Венесуелі
21:01 28.01.2019
Оккупированный Крым выполняет роль Калининградской области в Черноморском регионе
20:41 28.01.2019
У порту Маріуполя через Керченський міст знизилися вантажопереробки
19:41 28.01.2019
Стокгольмский арбитраж начал разбирательство по второму транзитному спору "Нафтогаза" и "Газпрома"
Все новости страны
Мы в социальных сетях
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архив новостей
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс