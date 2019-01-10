Російська активістка Вікторія Івлєва вважає, що поранених українських моряків перевели в СІЗО Лефортово, оскільки під час запису в електронну чергу на передачу посилок у «Матроську тишу» з'явився напис «Не знайдений одержувач».

Про це Івлєва написала в Facebook, повідомляє Укрінформ.

«Троє поранених моряків - Андрій Ейдер, Андрій Артеменко і Василь Сорока - вчора чи сьогодні були переведені з Матроської тиші в Лефортово. Виявили ми це зовсім випадково, намагаючись записатися в електронну чергу на передачі. Записатися не вдалося, причина - не знайденоотримувача», - пише Івлєва.

Вона висловила сподівання, що «моряки хоч якось підлікувалися».

Адвокат Микола Полозов, який координує роботу команди захисту військовополонених українських моряків, написав з цього приводу, що «інформацію про переведення поранених військовополонених українських моряків Андрія Артеменка, Андрія Ейдера і Василя Сороки з медсанчастини СІЗО «Матроська тиша» у СІЗО «Лефортово» адвокати команди зможуть підтвердити або спростувати завтра (у понеділок - ред.), коли ізолятори знову почнуть працювати для відвідування адвокатами».

Раніше Полозов говорив, що переведення поранених українських моряків у Лефортово викликає у нього «велику тривогу, оскільки в останньому СІЗО немає можливостей для надання необхідної медичної допомоги».

Як повідомлялося, у четвер ПАРЄ прийняла резолюцію «Ескалація напруженості навколо Азовського моря і Керченської протоки та загрози європейській безпеці», в якій офіційно вимагає від Росії поводитися з захопленими у районі Керченської протоки українськими військовими моряками відповідно до Женевської конвенції про військовополонених.

25 листопада 2018 року прикордонні кораблі Російської Федерації в районі Керченської протоки обстріляли і захопили три українські військові кораблі, які здійснювали плановий перехід з Одеси до Маріуполя, а також 24 моряків. Зараз моряки знаходяться у Москві в СІЗО. Всі вони визнали себе військовополоненими.

Як відомо, Женевська конвенція - міжнародно-правовий документ, який регулює поводження з військовополоненими.