Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг після ратифікації у грецькому парламенті договору про зміну назви Македонії чекає на приєднання балканської країни до Альянсу.

Про це генсек НАТО написав у своєму Twitter у п’ятницю, передає Європейська Правда.

"Я вітаю сьогоднішню ратифікацію в грецькому парламенті Преспанського договору - це важливий внесок у стабільність і процвітання всього регіону. Я з нетерпінням чекаю, коли у майбутньому Республіка Північна Македонія вступить у НАТО", - написав він.

Парламент Греції у п’ятницю, 25 січня, ратифікував угоду з Македонією про зміну назви останньої. Тепер країна буде називатися Республіка Північна Македонія.

В обмін на відмову Македонії від старої назви та переіменування Афіни пообіцяли зняти вето на бажання Скоп'є приєднатися до НАТО і Європейського Союзу.

Канцлер Австрії Себастіян Курц заявив, що схвалення парламентом Греції двосторонньої угоди про зміну назви Македонії відкриває шлях балканської країни до членства у ЄС.