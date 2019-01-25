США готують "азовський пакет" санкцій

21:01 25.01.2019 0 комментариев Крым

Член парламентського комітету із закордонних справ Верховної Ради Світлана Заліщук заявила, що США розглядають пакет заходів у відповідь на агресію РФ біля Керченської протоки.

Про це вона повідомила у п'ятницю на своїй сторінці у Facebook, посилаючись на джерела, передає Європейська Правда

"Позитиви з Давосу. Є інсайд, що держсекретар США Помпео підтримав пакет "заходів по Керчі", - повідомила Світлана Заліщук.

За її словами, поки немає остаточного розуміння, які заходи увійдуть у пакет.

"Але джерела кажуть, що це може бути від збройної підтримки, заходів по відношенню до російських кораблів, до більших санкцій", - зазначила Заліщук.

"Це буде важливий крок у відповідь на агресію в Азові", - додала депутат.

Нагадаємо, в лютому міністри закордонних справ країн Євросоюзу обговорять питання про введення нових санкцій проти Росії через протистояння з Україною в Азовському морі.



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