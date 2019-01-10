Оккупанты назначили руководителем Севморпорта экс-главу структуры "Ростеха"
|20:21 25.01.2019
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|Крым
Оккупанты назначили генеральным директором ГУП "Севастопольский морской порт" Валерия Склярова.
Об этом сообщила пресс-служба оккупационного "правительства" города, передает Интерфакс.
До этого времени В.Скляров возглавлял ООО "Севастопольский специализированный морской порт" - дочернее предприятие АО "РТ-логистика", входящего в структуру госкорпорации "Ростех".
Он сменил на новом посту Сергея Емельянова, который занимал должность с сентября 2017 года.
В пресс-службе "правительства" уточнили, что предыдущий директор Сергей Емельянов покинул пост в октябре 2018 года, причину увольнения там не назвали.
Задачей нового гендиректора является реализация действующего соглашения между "РТ-логистика" и "правительством" Севастополя по развитию порта для решения задач военно-технического сотрудничества, говорится в сообщении.
"Развитие "Севморпорта", увеличение объемов перевалки грузов и рост пассажиропотока является одним из приоритетных направлений стратегии развития Севастополя, реализуемой сегодня органами исполнительной власти города", - отмечается в пресс-релизе.
По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", на 6 декабря 2018 года единственным учредителем ГУП "Севастопольский морской порт" является оккупационное "правительство" Севастополя.
В 2017 году предприятие получило 303,8 млн рублей выручки (снижение на 2,2% по сравнению с 2016 годом) и 1,9 млн рублей чистого убытка (снижение в 17,3 раза).
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