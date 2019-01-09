Четыре американских военных самолета провели разведку у черноморского побережья и в регионе Балтики
|20:01 25.01.2019
|0 комментариев
|Крым
Разведывательные самолеты США в пятницу, 25 января, осуществили многочасовые полеты у черноморского побережья России, а также у российских границ в регионе Балтики.
Это следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов, сообщает "Интерфакс АВН".
Так, по их сведениям, стратегический разведывательный самолет ВВС США RC-135V и патрульный противолодочный самолет ВМС США P-8A Poseidon длительное время курсировали вблизи побережья Крыма и Кубани, находясь над международными водами Черного моря.
При этом морской разведчик P-8A Poseidon в районе Севастополя приближался к побережью на расстояние около 33 км.
Одновременно в районе румынского побережья летал самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления Командования НАТО E-3A Sentry AWACS.
Тем временем вблизи границ Ленинградской и Псковской области выполнял полет еще один американский самолет радиотехнической разведки RC-135V, находясь в воздушном пространстве Эстонии и Латвии.
Кроме того, вблизи морских границ Калининградской области был зафиксирован полет морского разведчика P-8A Poseidon.
В пятницу также очередной полет вблизи Калининградской области над Балтикой осуществил шведский разведывательный самолет Gulfstream 4.
Ещё на эту тему:
Літак-розвідник США розпочав політ у небі над Чорним морем / Карта
Розвідувальний літак США патрулює узбережжя біля окупованого Криму
Розвідувальний літак США здійснює обліт поблизу окупованого Криму
Військовий літак США почав місію над окупованим Кримом
Пентагон прокоментував повідомлення про перехоплення американського літака поблизу Криму
Росіяни перехопили військовий літак США, що патрулював Крим
Над Черном морем летал боевой самолет США / Карта
Американский самолет провел разведку вблизи Керченского пролива
Вслед за разведкой над Донбассом беспилотник ВВС США провел полет у черноморского побережья и Керченского пролива
Израильский воздушный разведчик провел полеты над побережьем оккупированного Крыма / Карта