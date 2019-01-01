SkyUp з травня запустить чартерні рейси з Миколаєва на турецький курорт
|19:41 25.01.2019
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|Украина
Українська авіакомпанія SkyUp з травня виконуватиме міжнародні чартерні рейси з міжнародного аеропорту «Миколаїв» до Анталії (Туреччина).
Відповідну інформацію розміщено на сайті Миколаївського аеропорту, передає УНІАН.
Керівник аеропорту Федір Барна зазначив, що запуск рейсів до Туреччини став можливим завдяки попиту на тури до Шарм-еш-Шейху (Єгипет), куди авіакомпанія раніше також запустила чартерні польоти.
«Туристична компанія JoinUP вирішила, що варто розширювати горизонти можливостей для подорожей миколаївців. Новою локацією, де туристи, які вилетіли з аеропорту Миколаєва, зможуть відпочити, буде курортне місто Анталія (Туреччина). Зі свого боку, наш аеропорт готовий надати всі необхідні умови для пасажирів і екіпажу повітряного судна, яке доставить мандрівників на курорт», - зазначив в.о. директора аеропорту Барна.
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