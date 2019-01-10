Командувач Об’єднаних сил Сергій Наєв розповів про ключові ознаки підготовки Росії до повномасштабної агресії проти України.

Про це йдеться в матеріалі Kyiv Post, зазначає прес-служба Генштабу ЗСУ у Facebook, передає УНІАН

Серед цих ознак, за словами Наєва, – збільшення угруповання військ РФ поблизу кордону з Україною, в тому числі літаків, перекидання оперативних груп РФ на окупований Донбас, використання особливого типу супутникового зв’язку російськими генералами та збільшення збору розвідданих.

«По-перше, вони збільшили чисельність своїх військ у цьому районі. Наприклад, там, де на базах біля українсько-російського кордону було вісім батальйонних тактичних груп, зараз вони збільшили цей показник до 12 в районі моєї відповідальності», - заявив він.

«Вони також значно збільшили кількість літаків, готових діяти з аеродромів на їхній стороні кордону в Донецькій області», - додав Наєв.

За його словами, більш важливим свідченням було те, що «російські оперативні групи прибули до Донецької та Луганської областей, про що ми дізналися з перехоплень їх супутникового зв’язку». Наєв зазначив, що також було виявлено особливий тип супутникового зв’язку, який використовують старші російські офіцери.

Присутність російських генералів свідчить про важливі прийняті рішення та перегруповання військ — імовірно, в рамках підготовки до загального наступу.

Він відзначив, що їхні можливості збору розвідувальних даних зросли в три рази: більше розвідувальних груп, радіоелектронних груп. Все це стандартні заходи, які проводяться при підготовці до наступу.

Також Наєв вважає, що ймовірність російської атаки збільшилася після випадку в листопаді минулого року в Керченській протоці, коли російські військово-морські судна напали на три українські кораблі, що намагалися перейти з Чорного моря до Азовського.