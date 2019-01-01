Москва разочарована тем, что Вашингтон вместо конструктивного диалога по космосу предпочел вернуться к программе "звездных войн".

Об этом заявили в пятницу, 25 января, в МИД РФ, сообщает ТАСС.

В дипведомстве обратили внимание, что в опубликованном 17 января новом "Обзоре политики США в сфере противоракетной обороны" серьезный акцент сделан на формировании группировки ПРО космического базирования, в том числе средств перехвата ракет.

"Глубоко разочарованы, что США вместо выстраивания конструктивного диалога по вопросам стратегической стабильности и предотвращения гонки вооружений в космосе предпочли вернуться к реализации очередной версии программы "звездных войн" времен президента Рональда Рейгана", - подчеркнули в министерстве.

Москва призывает Вашингтон не размещать системы противоракетной обороны в космосе, как это предполагается новой концепцией ПРО США.

"Вновь призываем Вашингтон проявить благоразумие и отказаться от столь безответственных авантюр, которые имели бы крайне негативные последствия для всего международного сообщества да и для самих США. Очевидно, что появление оружия в космосе шло бы вразрез с устоявшейся практикой международного сотрудничества по исследованию и использованию космического пространства в мирных целях", - говорится в заявлении министерства.

В Москве уверены, что Вашингтон действительно планирует использовать космическое пространство для боевых операций и закрепления за собой доминирующих позиций.

"Рассматриваем это как очередное подтверждение, наряду с решением о создании военно-космических сил и выделением финансирования на разработку средств ПРО космического базирования, реальности планов Вашингтона по использованию уже в ближайшей перспективе космического пространства для целей боевых операций и обеспечению американского доминирования в космосе", - подчеркнули в министерстве.

В дипведомстве отметили, что Россия в отличие от США не вынашивает планы решения задач в космосе с помощью ударных средств.

"Мы отдаем приоритет использованию и исследованию космоса исключительно в мирных целях и, в отличие от США, не вынашиваем планы решения задач на орбите с использованием ударных средств", - отметили в министерстве.

Подтверждением этого, подчеркивается в комментарии российского внешнеполитического ведомства, "служит целый ряд продвигаемых Россией при поддержке солидной группы единомышленников инициатив по предотвращению гонки вооружений в космосе (ПГВК), в том числе по выработке международного юридически обязывающего инструмента по сохранению космоса свободным от оружия любого вида на основе российско-китайского проекта договора о предотвращении размещения оружия в космическом пространстве, применения силы или угрозы силой в отношении космических объектов".