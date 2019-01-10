Поисковая операция в районе Керченского пролива в Черном море, где горят два иностранных танкера, завершена, шансов найти пропавших моряков живыми нет.

Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Росморречфлота.

"Все, сегодня прекратили поисковую операцию в связи с отсутствием разумной надежды найти кого-нибудь живым", - сказал собеседник агентства.

Как сообщили в ведомстве, пожар на двух танкерах ослабевает, но угроза взрыва сохраняется.

"Потенциально угроза [взрыва] есть, мы охлаждаем, интенсивность горения потихоньку, понемногу уменьшается", - сказал представитель пресс-службы.