Поисковая операция в Черном море завершена. Пожар ослабевает, но угроза взрыва сохраняется

18:41 25.01.2019 0 комментариев

Поисковая операция в районе Керченского пролива в Черном море, где горят два иностранных танкера, завершена, шансов найти пропавших моряков живыми нет.

Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Росморречфлота.

"Все, сегодня прекратили поисковую операцию в связи с отсутствием разумной надежды найти кого-нибудь живым", - сказал собеседник агентства.

Как сообщили в ведомстве, пожар на двух танкерах ослабевает, но угроза взрыва сохраняется. 

"Потенциально угроза [взрыва] есть, мы охлаждаем, интенсивность горения потихоньку, понемногу уменьшается", - сказал представитель пресс-службы.

 



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