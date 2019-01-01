Парламент Греції погодив назву для Македонії

18:21 25.01.2019 0 комментариев Греция

Парламент Греції проголосував за історичну угоду з Македонією, що завершує 27-річний конфлікт з приводу назви свого північного сусіда.

Про це повідомляє УНН з посиланням на BBC.

Ухвалення назви "Республіка Північна Македонія" завершилось із невеликою перевагою – 153 голоси "за" і 146 "проти" після майже дводобових дебатів.

Рішення прийняли попри невдоволення маси населення Греції - тисячі демонстрантів зібралися під стінами парламенту вночі.

Греки заперечують право Македонії на таку назву з 1991 року, оскільки вона збігається з назвою історичного грецького регіону. До 60% греків висловлювали невдоволення з приводу назви цієї країни.

 



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