Євросоюз перечислив програми допомоги Приазов'ю
|18:01 25.01.2019
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|Крым
Європейський Союз уже надає значну допомогу регіону Приазов’я у рамках кількох програм.
Про це йдеться у повідомленні представництва ЄС в Україні з приводу візиту на Приазов'я місії Євросоюзу, передає УНН.
"ЄС вже надає значну допомогу регіону Приазов’я", - вказали у представництві.
Це відбувається, зокрема, у межах таких програм:
U-LEAD з Європою (підтримка децентралізації разом з державами-членами – Данією, Естонією, Німеччиною, Швецією та Польщею, – що її реалізують GIZ та SIDA);
Антикорупційна ініціатива ЄС (що її фінансують ЄС та Данія і впроваджує DANIDA);
Інвестиційна платформа сусідства. Платформа сприяє залученню інвестицій у, до прикладу, відновлення водопровідної мережі, очищення стічних вод та вуличне освітлення в Маріуполі.
Вона також підтримує подібні проекти в Мелітополі та Бердянську.
"Новостворена програма з підтримки Євросоюзом сходу України (із загальною сумою 50 млн євро) також стосується цього регіону", - додали у представництві ЄС.
Нагадаємо, місія ЄС відвідає Приазов’я 28-31 січня для оцінки економічної, соціальної та політичної ситуації в регіоні. Післі цього ЄС проведе оцінку того, як посилити підтримку Приазов’я – зокрема, ґрунтуючись на чинних програмах та у співпраці з європейськими фінансовими інституціями.
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