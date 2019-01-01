У НАТО готуються на випадок, якщо Росія не повернеться до виконання договору про ракети

17:41 25.01.2019 0 комментариев Россия

 Якщо Росія не повернеться до дотримання Договору про ліквідацію ракет середньої і малої дальності, США можуть почати вихід з нього вже 2 лютого.

На цьому тлі НАТО проаналізували наслідки світу без ДРСМД, повідомив Генеральний секретар блоку Йенс Столтенберг, передає кореспондент УНН.

"Сполучені Штати чітко заявляють про те, що, якщо Росія не повернеться до дотримання договору, США почнуть процес виходу з договору починаючи з 2 лютого. Ми як і раніше закликаємо Росію скористатися можливістю повернутися до дотримання договору, але поки ми не спостерігаємо прогресу", - сказав глава НАТО.

За його словами, Росія все ж може повернутися до дотримання до 2 лютого. Але навіть якщо вона цього не зробить, ще буде можливість зберегти Договір, тому що процес виходу США з ДРСМД завершиться тільки після закінчення 6 місяців після ініціації.

"У нас буде можливість протягом цих 6 місяців, до остаточного виходу з договору, домогтися того, щоб Росія могла повернутися до дотримання", - сказав він, зазначивши, що Альянс продовжить взаємодію з РФ з цього питання.

"Якщо Росія не повернеться до дотримання договору до 2-го лютого, ми повинні усвідомлювати, що договір буде в небезпеці. Саме тому ми звернулися до органів військового управління, щоб вони проаналізували наслідки світу без ДРСМД в умовах, якщо Росія буде продовжувати розгортання цих ракет", - підкреслив Столтенберг.

У той же час голова НАТО не став прогнозувати результати подібного процесу, тому що зараз Альянс зосереджує увагу на тому, щоб повернути Росію до дотримання договору.

"Ми повинні розглядати нові ініціативи в галузі контролю над озброєннями. НАТО і держави-члени підтримують режим контролю над озброєннями", - додав він.

Раніше, на засіданні ради Росія-НАТО, що відбулось сьогодні, сторони обговорили Україну і Договір про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності. По обох питаннях сторони розійшлися в думках.

Перед цим НАТО заявили про готовність підтримувати діалог з Росією за Договором про ліквідацію ракет середньої і малої дальності.

Нагадаємо, на думку МЗС Німеччини, договір про ліквідацію ракет середньої, укладений між США і СРСР в 1987 році, неактуальний, оскільки не враховує новітні технології.



Ещё на эту тему:

14:23 25.01.2019
Россия и НАТО не смогли урегулировать спор о ракетах
12:41 25.01.2019
Сьогодні на Раді Росія – НАТО обговорять агресію РФ у районі Керченської протоки
19:21 17.01.2019
Голова Військового комітету НАТО назвав головними викликами Росію і тероризм
14:01 16.01.2019
Россия обещает «должным образом» реагировать на военную активность НАТО
13:21 20.11.2018
Парламентська асамблея НАТО ухвалила три жорсткі резолюції щодо Росії
19:14 07.11.2018
В Норвегии завершились военные учения НАТО Trident Juncture
08:01 07.11.2018
В Польше начинаются учения НАТО Anakonda-2018
10:59 05.11.2018
Россия хотела устроить "свидание" двух авианосцев на проходящих в Норвегии учениях НАТО
09:50 01.11.2018
В Брюсселе состоялось заседание совета Россия-НАТО
12:57 29.08.2018
В НАТО ожидают, что Россия проведет запланированные военные учения в прозрачной и предсказуемой манере
16:03 11.07.2018
Столтенберг объяснил, почему НАТО не прекратит диалог с РФ
10:45 16.05.2018
НАТО дает надлежащий ответ России в Черном море
Новости
Азербайджан Азербайджан
13:01 18.01.2019
Генсекретарь ООН приветствовал соглашение Баку и Еревана
15:41 16.01.2019
Азербайджан примет участие в новом трехстороннем саммите
17:37 14.01.2019
Страны ОПЕК+ проведут нефтяные переговоры в Баку
18:57 10.01.2019
В Азербайджане проходит общественная кампания в поддержку арестованного блогера
Все новости страны
Армения Армения
13:21 25.01.2019
Пашинян сравнил выход Армении из ЕАЭС с выводом войск США из Ирака
11:21 24.01.2019
Концерн "Калашников" подписал контракт на поставку Армении автоматов АК-12
09:21 22.01.2019
В Армении по тревоге подняли более 2,5 тыс. российских военных
13:30 14.01.2019
Президент Вірменії призначив Пашиняна прем'єр-міністром
Все новости страны
Болгария Болгария
19:41 22.01.2019
Болгарія планує припинити продаж громадянства іноземцям
15:21 18.01.2019
Болгарія і Угорщина вважають, що ЄС має подвійні стандарти щодо РФ
11:21 18.01.2019
Болгарія привітала сербську заяву Путіна про "Турецький потік"
17:33 11.01.2019
Кабмин Болгарии дал "зеленый свет" переговорам с США по F-16
Все новости страны
Греция Греция
18:21 25.01.2019
Парламент Греції погодив назву для Македонії
11:21 25.01.2019
У Греції під час масових заворушень затримали 133 людини
09:41 25.01.2019
Біля грецького острова Родос стався землетрус
21:01 24.01.2019
У Греції відклали голосування про угоду з Македонією
Все новости страны
Грузия Грузия
13:21 24.01.2019
В Грузии признали хачапури памятником культурного наследия / Фото
11:01 21.01.2019
Американский эсминец Donald Cook прибыл в грузинский порт Батуми
11:41 18.01.2019
Тбилиси и Анкару связал прямой рейс Turkish Airlines
13:39 08.01.2019
Столицы Грузии и Турции свяжут регулярные авиарейсы
Все новости страны
Молдова Молдова
19:21 24.01.2019
Кишинів викликав "на килим" посла Росії
15:43 23.01.2019
Президент Молдовы считает, что двух мандатов для непризнанного Приднестровья недостаточно
17:01 21.01.2019
Уряд Республіки Молдови стабілізував банківську систему країни після "крадіжки мільярда"
16:21 21.01.2019
Придністров’е хоче незалежності у складі РФ і не проти ЄС
Все новости страны
Россия Россия
19:01 25.01.2019
Россия разочарована тем, что США предпочли вернуться к программе "звездных войн"
17:41 25.01.2019
У НАТО готуються на випадок, якщо Росія не повернеться до виконання договору про ракети
16:41 25.01.2019
Штати хочуть провести у Пекіні "ракетні" переговори з РФ
14:41 25.01.2019
В России работа «фабрики троллей» встала на час из-за сообщения о бомбе. 267 человек были эвакуированы
Все новости страны
Румыния Румыния
19:21 23.01.2019
Екс-глава антикорупційного директорату Румунії претендує на пост головного прокурора ЄС
11:01 22.01.2019
Нові пропозиції від Румунії прискорили прогрес в напрямку зміни законодавства щодо Північного потоку-2
10:41 18.01.2019
Молдова буде пріоритетом в період румунського головування в Раді ЄС
15:01 16.01.2019
13 країн ЄС підтримали пропозицію Румунії, яка ускладнить будівництво Північного потоку-2
Все новости страны
Турция Турция
12:21 24.01.2019
Анкара не примет в качестве лидера Сирии человека, который стал причиной смерти миллионов людей
08:41 24.01.2019
Ердоган після зустрічі з Путіним анонсував сирійський саміт
08:47 23.01.2019
Анкара заявила про загибель у пожежі 4 громадян на суднах у Чорному морі
15:01 22.01.2019
В Турции расширяется ассоциация оборонных компаний
Все новости страны
Украина Украина
20:01 25.01.2019
Четыре американских военных самолета провели разведку у черноморского побережья и в регионе Балтики
19:41 25.01.2019
SkyUp з травня запустить чартерні рейси з Миколаєва на турецький курорт
19:21 25.01.2019
Командувач ОС назвав ознаки підготовки Росії до повномасштабної агресії проти України
18:01 25.01.2019
Євросоюз перечислив програми допомоги Приазов'ю
Все новости страны
Мы в социальных сетях
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архив новостей
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс