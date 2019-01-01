Якщо Росія не повернеться до дотримання Договору про ліквідацію ракет середньої і малої дальності, США можуть почати вихід з нього вже 2 лютого.

На цьому тлі НАТО проаналізували наслідки світу без ДРСМД, повідомив Генеральний секретар блоку Йенс Столтенберг, передає кореспондент УНН.

"Сполучені Штати чітко заявляють про те, що, якщо Росія не повернеться до дотримання договору, США почнуть процес виходу з договору починаючи з 2 лютого. Ми як і раніше закликаємо Росію скористатися можливістю повернутися до дотримання договору, але поки ми не спостерігаємо прогресу", - сказав глава НАТО.

За його словами, Росія все ж може повернутися до дотримання до 2 лютого. Але навіть якщо вона цього не зробить, ще буде можливість зберегти Договір, тому що процес виходу США з ДРСМД завершиться тільки після закінчення 6 місяців після ініціації.

"У нас буде можливість протягом цих 6 місяців, до остаточного виходу з договору, домогтися того, щоб Росія могла повернутися до дотримання", - сказав він, зазначивши, що Альянс продовжить взаємодію з РФ з цього питання.

"Якщо Росія не повернеться до дотримання договору до 2-го лютого, ми повинні усвідомлювати, що договір буде в небезпеці. Саме тому ми звернулися до органів військового управління, щоб вони проаналізували наслідки світу без ДРСМД в умовах, якщо Росія буде продовжувати розгортання цих ракет", - підкреслив Столтенберг.

У той же час голова НАТО не став прогнозувати результати подібного процесу, тому що зараз Альянс зосереджує увагу на тому, щоб повернути Росію до дотримання договору.

"Ми повинні розглядати нові ініціативи в галузі контролю над озброєннями. НАТО і держави-члени підтримують режим контролю над озброєннями", - додав він.

Раніше, на засіданні ради Росія-НАТО, що відбулось сьогодні, сторони обговорили Україну і Договір про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності. По обох питаннях сторони розійшлися в думках.

Перед цим НАТО заявили про готовність підтримувати діалог з Росією за Договором про ліквідацію ракет середньої і малої дальності.

Нагадаємо, на думку МЗС Німеччини, договір про ліквідацію ракет середньої, укладений між США і СРСР в 1987 році, неактуальний, оскільки не враховує новітні технології.