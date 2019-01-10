Країни НАТО закликали Росію негайно звільнити моряків
|17:21 25.01.2019
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|Крым
Країни НАТО закликали Росію негайно звільнити моряків, затриманих у Керченській протоці в листопаді минулого року, а так само заявили про необхідність забезпечити свободу судноплавства і забезпеченні територіальної цілісності і суверенітету України.
Про це повідомив Генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг під час прес-конференції за підсумками засідання ради, передає кореспондент УНН.
"Країни НАТО закликали Росію негайно звільнити моряків. Це був би більш ефективний спосіб деескалації та зниження напруженості, які ми спостерігаємо в Україні і навколо неї, особливо в регіоні Чорного моря", - сказав Столтенберг.
За його словами, інцидент в Керченській протоці, коли Росія застосувала насильство по відношенню до українських кораблів, був однією з основних тем засідання Ради.
"Країни НАТО рішуче заявили про необхідність забезпечити свободу судноплавства і забезпеченні територіальної цілісності і суверенітету України, особливо що стосується їх територіальних вод. Це були важливі питання, і країни НАТО висловили стурбованість, що будівництво моста і спроби Росії втручатися в свободу судноплавства створюють нову напруженість в регіоні", - підкреслив Генсек.
Нагадаємо, 15 січня, в штаб-квартирі Північноатлантичного альянсу відбулася зустріч заступника генсекретаря НАТО Роуз Геттемюллер з головою Генерального штабу Збройних сил України Віктором Муженко.
Після бесіди Геттемюллер закликала РФ звільнити захоплених українських військовополонених моряків.
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