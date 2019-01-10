Місія Європейського Союзу відвідає Приазов’я 28-31 січня для оцінки економічної, соціальної та політичної ситуації в регіоні.

Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу представництва ЄС в Україні.

"Високопосадовці з Європейської служби зовнішньої дії (Томас Майр-Гартінг, виконавчий директор з питань Європи та Центральної Азії), Групи підтримки України при Єврокомісії (її керівник Петер Ваґнер) разом з представниками низки служб та інституцій ЄС відвідають Приазов’я", - повідомили у представництві, вказавши, що місія ЄС відвідає Приазов’я 28-31 січня.

Головна мета місії ЄС на високому рівні – "оцінка економічної, соціальної та політичної ситуації в регіоні, який відчутно постраждав від режиму перевірок, який Росія ввела на Азовському морі".

"Особливо регіон постраждав після ескалації у Керченські протоці та Азовському морі, яка сталася 25 листопада 2018 року, та затримання Російською Федерацією 24-х українських моряків та їхніх суден", - відзначили у представництві ЄС.

Спочатку представники місії зустрінуться з органами влади та іншими зацікавленими сторонами у Києві. Пізніше, як повідомляється, відбудуться "всеохопні дискусії з представниками місцевих та регіональних рад і адміністрацій, громадянського суспільства, наукових закладів та бізнесових кіл".

"Такі зустрічі буде проведено в Маріуполі, Бердянську, Мелітополі та навколишніх районах", - йдеться у повідомленні.

Візит відбуватиметься на фоні низки подальших місій високого рівня з країн-членів ЄС. Він ґрунтуватиметься на результатах координаційних зустрічей з державами-членами та іншими міжнародними партнерами, що їх організувала Група підтримки України в Брюсселі протягом останніх тижнів 2018 року.

"За результатами висновків, які отримає місія, ЄС проведе оцінку того, як посилити підтримку Приазов’я – зокрема, ґрунтуючись на чинних програмах та у співпраці з європейськими фінансовими інституціями", - повідомили у представництві.

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявляв, що оціночна місія Європейського Союзу для того, щоб подивитися, як за допомогою додаткових проектів зміцнити український Донбас, прибуде в Україну наприкінці січня.