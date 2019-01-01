США запропонували провести переговори з Росією щодо контролю над озброєннями під час зустрічі ООН у Пекіні наступного тижня.

Про це заявила заступник державного секретаря США Андреа Томпсон, повідомляє Euractiv, передає Укрінформ.

"Сполучені Штати запропонували провести переговори з Росією стосовно контролю над озброєннями під час зустрічі Організації Об'єднаних Націй у Пекіні наступного тижня", — йдеться у повідомленні.

Томпсон нагадала, що адміністрація Трампа "призупинить наші зобов'язання" за договором, якщо Росія не повернеться до його виконання до 2 лютого. Але вона додала, що цього можна уникнути, і Вашингтон не прийняв остаточного рішення про оголошення повної відмови від договору.

"Я не дуже оптимістична, що Росія повернеться до дотримання", — сказала вона журналістам.

Томпсон розповіла, що переговори, які вона провела минулого тижня в Женеві із заступником міністра закордонних справ Росії Сергієм Рябковим, не призвели до вирішення суперечки.

"Я сказала заступникові міністра закордонних справ, якщо це доречно і вони мають реальні подальші кроки, то я готова поговорити. Але сісти за стіл і почути ту саму лінію що і останні п'ять років є непродуктивним використанням нашого часу", — сказала вона.

Як повідомлялося, США звинувачують РФ у порушенні Договору про ліквідацію ракет середнього і малого радіуса дії (ДРСМД) через розробку і випробування нової крилатої ракети 9M729. Росія ці звинувачення заперечує і називає неприйнятною вимогу США знищити всі ракети цього типу.

Як відомо, ДРСМД підписали у 1987 році генеральний секретар ЦК КПРС Михайло Горбачов і президент США Рональд Рейган. Угода забороняла сторонам виробництво балістичних і крилатих ядерних ракет наземного базування дальністю від 500 до 5,5 тис. кілометрів, а також їх випробування і розгортання.