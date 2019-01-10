OpenMarket знову виставляє на торги судно "Норд", знижка — 20%
|16:01 25.01.2019
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|Крым
Арештований чорноморський сейнер "Норд" знову виставлений на аукціон OpenMarket зі зниженням ціни на 20%.
Про це інформує прес-служба Мін’юсту із посиланням на генерального директора ДП "СЕТАМ" OpenMarket Віктора Вишньова, повідомляє Укрінформ.
"Згідно з правилами проведення торгів, АРМА знову виставила лот зі зниженням ціни на 109 310 грн, що складає приблизно 20% від початкової ціни", - сказав Вишньов.
Як зазначається, минулі торги не відбулися, оскільки жоден з зареєстрованих учасників не сплатив гарантійний внесок для участі у торгах. Таким чином, згідно з законодавством, судно виставлено на наступний аукціон зі зниженням ціни.
Проведення аукціону призначено на 11 лютого 2019 року, стартова ціна лоту - 1 359 163.00 грн.
Також зазначається, що судно побудовано у 1989 році у місті Азов Ростовської області Російської Федерації. Його довжина - 23,6 м, ширина - 6,5 м, потужність головного двигуна - 165 квТ, чиста місткість - 32 т. Свого часу, у зв’язку з подіями у Криму судно було незаконно захоплене Російською Федерацією.
Згодом судно було арештовано, порушено відповідне кримінальне провадження і передано Агентству з розшуку та менеджменту активів.
Після проведення відповідних заходів забезпечення збереження цього майна, поки триває кримінальне провадження, стало зрозуміло, що витрати на зберігання та утримання є занадто великими, інформують у відомстві.
Таким чином, відповідно до постанови Кабінету міністрів України до моменту рішення про конфіскацію судно буде реалізоване, а кошти від реалізації будуть зараховані на рахунок АРМА у державному банку і й чекатимуть рішення суду.
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