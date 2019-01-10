Звільнення українських моряків вирішило б Керченську кризу - Столтенберг

15:41 25.01.2019 0 комментариев Крым

Звільнення українських моряків, які були захоплені в результаті агресії Росії в Керченській протоці, могло б стати найкращим кроком в напрямку деескалації ситуації в цьому регіоні.

Про це у п’ятницю, 25 січня, під час прес-конференції за підсумками засідання Ради НАТО-Росія заявив Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

Саме так він відповів на запитання кореспондента Укрінформу щодо того, чи вдалося під час цієї зустрічі досягти прогресу у забезпеченні свободи судноплавства в Азовському морі та у зусиллях зі звільнення захоплених українських військовослужбовців.

«Інцидент в Керченській протоці, під час якого Росія застосувала насильство проти українських військово-морських кораблів, захопила кораблі й моряків, була однією з головних тем, яку ми обговорювали під час зустрічі. Союзники по НАТО закликали Росію негайно звільнити моряків, це був би найбільш ефективний шлях для деескалації ситуації та відкрив би шлях для спроби вирішити велику напругу, яку ми бачимо в Україні та навколо неї, особливо у Чорноморському регіоні», - сказав Генеральний секретар НАТО.

За його словами, союзники по НАТО ще раз закликали Росію забезпечити свободу судноплавства та навігації та висловили повагу до територіальної цілісності та суверенітету України, включаючи її територіальні води.

«Це було серед головних питань. Багато із союзників висловили своє занепокоєння, що комбінація нелегальної анексії Криму та будівництво (Керченського) мосту є свідченням того, що Росія намагається перервати свободу навігації в Азовське море та у зворотному напрямку», - додав Столтенберг.

Як повідомлялося, у четвер ПАРЄ ухвалила резолюцію «Ескалація напруженості навколо Азовського моря і Керченської протоки та загрози європейській безпеці», в якій офіційно вимагає від Росії поводитися із захопленими у районі Керченської протоки українськими військовими моряками відповідно до Женевської конвенції про військовополонених.

25 листопада 2018 року прикордонні кораблі Російської Федерації в районі Керченської протоки обстріляли і захопили три українських військових кораблі, які здійснювали плановий перехід з Одеси в Маріуполь, а також 24 моряків. Зараз моряки перебувають у Москві в СІЗО. Всі вони визнали себе військовополоненими.

Як відомо, Женевська конвенція – міжнародно-правовий документ, що регулює поводження з військовополоненими.



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