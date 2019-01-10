Керченський міський суд відмовив адвокату Володимира Балух в достроковому звільненні.

Сам Володимир такий результат очікував і в процесі участі не брав. Про це повідомляє Заир Смедля

Український активіст Володимир Балух відмовився від участі в засіданні російського суду в Керчі, на якому в п'ятницю, 25 січня, заплановано розгляд клопотання захисту з приводу його умовно-дострокового звільнення.

Свою відмову від участі в засіданні Балух прокоментував словами: «У цирку участі не беру».