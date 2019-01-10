"У цирку участі не беру" заявив Балух і мав рацію "суд" відмовив в достроковому звільненні
|15:01 25.01.2019
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|Крым
Керченський міський суд відмовив адвокату Володимира Балух в достроковому звільненні.
Сам Володимир такий результат очікував і в процесі участі не брав. Про це повідомляє Заир Смедля
Український активіст Володимир Балух відмовився від участі в засіданні російського суду в Керчі, на якому в п'ятницю, 25 січня, заплановано розгляд клопотання захисту з приводу його умовно-дострокового звільнення.
Свою відмову від участі в засіданні Балух прокоментував словами: «У цирку участі не беру».
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