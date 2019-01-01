Встреча представителей НАТО и России в пятницу, 25 января, не привела к разрешению спора вокруг новых российских ракет, которые, по мнению Запада, представляют угрозу для Европы.

Заявил глава альянса Йенс Столтенберг, сообщает REUTERS.

Если сторонам не удастся договориться, США 2 февраля могут начать полугодовой процесс выхода из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

“Соглашению грозит реальная опасность”, - сказал Столтенберг, добавив, что Россия не демонстрирует желания идти на компромисс.

Вашингтон обвиняет Москву в разработке крылатых ракет, нарушающих ДРСМД. Россия отрицает обвинения.