Россия и НАТО не смогли урегулировать спор о ракетах
|14:23 25.01.2019
|0 комментариев
|Россия
Встреча представителей НАТО и России в пятницу, 25 января, не привела к разрешению спора вокруг новых российских ракет, которые, по мнению Запада, представляют угрозу для Европы.
Заявил глава альянса Йенс Столтенберг, сообщает REUTERS.
Если сторонам не удастся договориться, США 2 февраля могут начать полугодовой процесс выхода из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
“Соглашению грозит реальная опасность”, - сказал Столтенберг, добавив, что Россия не демонстрирует желания идти на компромисс.
Вашингтон обвиняет Москву в разработке крылатых ракет, нарушающих ДРСМД. Россия отрицает обвинения.
Ещё на эту тему:
19:14 07.11.2018
В Норвегии завершились военные учения НАТО Trident Juncture
В Норвегии завершились военные учения НАТО Trident Juncture
08:01 07.11.2018
В Польше начинаются учения НАТО Anakonda-2018
В Польше начинаются учения НАТО Anakonda-2018
10:59 05.11.2018
Россия хотела устроить "свидание" двух авианосцев на проходящих в Норвегии учениях НАТО
Россия хотела устроить "свидание" двух авианосцев на проходящих в Норвегии учениях НАТО
09:50 01.11.2018
В Брюсселе состоялось заседание совета Россия-НАТО
В Брюсселе состоялось заседание совета Россия-НАТО
12:57 29.08.2018
В НАТО ожидают, что Россия проведет запланированные военные учения в прозрачной и предсказуемой манере
В НАТО ожидают, что Россия проведет запланированные военные учения в прозрачной и предсказуемой манере
16:03 11.07.2018
Столтенберг объяснил, почему НАТО не прекратит диалог с РФ
Столтенберг объяснил, почему НАТО не прекратит диалог с РФ
10:45 16.05.2018
НАТО дает надлежащий ответ России в Черном море
НАТО дает надлежащий ответ России в Черном море