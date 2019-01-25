В России работа «фабрики троллей» встала на час из-за сообщения о бомбе. 267 человек были эвакуированы

14:41 25.01.2019 0 комментариев Россия

Работа бизнес-центра «Лахта-2» в Петербурге оказалась парализованной вечером 24 января.

Виной тому стало подозрительное электронное письмо, которое в 18:00 пришло на почту судебного участка в Пушкине и в Василеостровский районный суд. 

По данным «Фонтанки», в послании говорилось следующее: «Сегодня мы заминировали ТЦ «Лахта-2». Несколько взрывных устройств оставлены сотрудниками в пакетах и сумках. Если нужны жертвы, они будут и без эвакуации. Ответственность берем на себя полную».

Бизнес-центр «Лахта-2», который злоумышленники случайно назвали торговым, находится по адресу: улица Оптиков, 4/3, лит. «А». На место сразу же выехали специалисты полиции и Росгвардии, однако никаких взрывных устройств они в здании не нашли. На время проверки, с 18:30 до 19:30, 267 человек были эвакуированы. Свою роль сыграло то, что тревожное письмо пришло в конце рабочего дня, и большинство сотрудников разъехались по домам. 

Год назад издание «Деловой Петербург» писало, что БЦ «Лахта-2» стал новым домом для знаменитой «фабрики троллей», СМИ и блогеров, которые поддерживают в Сети действующую власть и считаются подконтрольными миллиардеру Евгению Пригожину. 



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