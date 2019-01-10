Капитан из Крыма был признан виновным в незаконном вылове краба на Камчатке

15:21 25.01.2019 0 комментариев Крым

Более 5,6 миллиона рублей (почти 85 тысяч долларов) обязали заплатить капитана судна Virile (судовладелец «Норд Карго Сервис С.А.» , флаг Белиза, порт приписки Республика Того) Гигория Гвоздева за незаконный вылов краба на Камчатке.

В пресс-службе прокуратуры Камчатского края рассказали, что житель Крыма был признан виновным в разработке природных ресурсов исключительной экономической зоны Российской Федерации без соответствующего разрешения, а также в злоупотреблении полномочиями с тяжкими последствиями, сообщает SeafarersJournal

Как выяснилось, под руководством Г. Гвоздёва экипаж судна Virile вел незаконный промысел в Беринговом море в исключительной экономической зоны Российской Федерации Западно-Беринговоморской промысловой подзоны.

В момент задержания траулера пограничниками на его борту без разрешительных документов хранилось и транспортировалось почти 13 тысяч 500 особей краба синего в живом виде.

В ведомстве уточнили, на судне не велась промысловая документация, отсутствовали технические средства контроля, и капитан не подавал в контролирующие органы суточные донесения, а также намеренно обходил контрольные точки.

Судно было задержано, а потом — конфисковано. Капитан свою вину признал.

За данное нарушение капитана судна Virile Г. Гвоздева на три года лишили свободы с отбыванием в колонии общего режима и обязали выплатить штраф 300 тыс. руб., лишением права занимать должности капитана добывающих, перерабатывающих и транспортных судов на два года. Кроме того, капитан должен выплатить 5 млн 667 тыс. рублей в качестве ущерба, который был нанесен водным биоресурсам Российской Федерации.



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