Приватизацией ОПЗ займется Европейский банк реконструкции и развития
|14:01 25.01.2019
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|Украина
Европейский банк реконструкции и развития поможет Украине успешно продать Одесский припортовый завод.
Об этом заявил глава Фонда госимущества Виталий Трубаров, передает корреспондент Украинской Службы Информации.
В частности, ЕБРР поможет найти пути решения кризисной ситуации с приватизацией Одесского припортового завода, которая сейчас заморожена из-за судебных тяжб.
В частности, во время встречи обсудили пути решения кризисной ситуации на Одесском припортовом заводе и возможность скорейшего решения проблемы с утверждением инвестиционного советника по приватизации Pericles Global Advisory, - сообщил Трубаров.
Ранее с целью размораживания процесса приватизации, в Фонде госимущества обратились за помощью в Международный валютный фонд.
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