Европейский банк реконструкции и развития поможет Украине успешно продать Одесский припортовый завод.

Об этом заявил глава Фонда госимущества Виталий Трубаров, передает корреспондент Украинской Службы Информации.

В частности, ЕБРР поможет найти пути решения кризисной ситуации с приватизацией Одесского припортового завода, которая сейчас заморожена из-за судебных тяжб.

В частности, во время встречи обсудили пути решения кризисной ситуации на Одесском припортовом заводе и возможность скорейшего решения проблемы с утверждением инвестиционного советника по приватизации Pericles Global Advisory, - сообщил Трубаров.

Ранее с целью размораживания процесса приватизации, в Фонде госимущества обратились за помощью в Международный валютный фонд.