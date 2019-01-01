За минулий рік «Миколаївський Суднобудівний Завод» (колишній «Завод ім. 61 комунара»), що входить до складу ДК «Укроборонпром», відремонтував 8 суден та кораблів.

За інформацією MILITARY NAVIGATOR, у 2018 році на «Миколаївський суднобудівний завод» за чергою заходу на ремонт були направлені:

1) Малий броньований артилерійський катер «Бердянськ»

2) Малий броньований артилерійський катер «Аккерман»

3) Великий гідрографічний катер БГК

4) Гідрографічне судно ГС-82

5) Лоцманський катер ЛК-115

6) Лоцманський катер «Михайло Сніцар»

7) Ракетний катер «Прилуки»

8) Буксир «Володимир Іванов»

Нагадаємо, що «Укроборонпром» відновив стабільну роботу «Миколаївського суднобудівного заводу» у середині 2018 року. Підприємство отримало головне – стабільну роботу, вчасне виконання якої дозволило стабілізувати виплати заробітної плати та виплати заборгованості. Завдяки виділенню коштів з боку держконцерну було виплачено 1,9 млн грн заборгованої зарплатні робітникам заводу.

Окрім того, «Миколаївській суднобудівний завод», отримав розроблений та затверджений фінансовий план підприємства. З 1 липня 2018 року впроваджена нова структура управління та штатний розпис підприємства, які передбачають суттєво зменшення адміністративно-управлінського та допоміжного персоналу без втрати функціональності підприємства.