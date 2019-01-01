За минулий рік «Миколаївський Суднобудівний Завод» відремонтував 8 суден та кораблів
|13:41 25.01.2019
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|Украина
За минулий рік «Миколаївський Суднобудівний Завод» (колишній «Завод ім. 61 комунара»), що входить до складу ДК «Укроборонпром», відремонтував 8 суден та кораблів.
За інформацією MILITARY NAVIGATOR, у 2018 році на «Миколаївський суднобудівний завод» за чергою заходу на ремонт були направлені:
1) Малий броньований артилерійський катер «Бердянськ»
2) Малий броньований артилерійський катер «Аккерман»
3) Великий гідрографічний катер БГК
4) Гідрографічне судно ГС-82
5) Лоцманський катер ЛК-115
6) Лоцманський катер «Михайло Сніцар»
7) Ракетний катер «Прилуки»
8) Буксир «Володимир Іванов»
Нагадаємо, що «Укроборонпром» відновив стабільну роботу «Миколаївського суднобудівного заводу» у середині 2018 року. Підприємство отримало головне – стабільну роботу, вчасне виконання якої дозволило стабілізувати виплати заробітної плати та виплати заборгованості. Завдяки виділенню коштів з боку держконцерну було виплачено 1,9 млн грн заборгованої зарплатні робітникам заводу.
Окрім того, «Миколаївській суднобудівний завод», отримав розроблений та затверджений фінансовий план підприємства. З 1 липня 2018 року впроваджена нова структура управління та штатний розпис підприємства, які передбачають суттєво зменшення адміністративно-управлінського та допоміжного персоналу без втрати функціональності підприємства.
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