За минулий рік «Миколаївський Суднобудівний Завод» відремонтував 8 суден та кораблів

13:41 25.01.2019 0 комментариев Украина

За минулий рік «Миколаївський Суднобудівний Завод» (колишній «Завод ім. 61 комунара»), що входить до складу ДК «Укроборонпром», відремонтував 8 суден та кораблів.

За інформацією MILITARY NAVIGATOR, у 2018 році на «Миколаївський суднобудівний завод» за чергою заходу на ремонт були направлені:

1) Малий броньований артилерійський катер «Бердянськ»
2) Малий броньований артилерійський катер «Аккерман»
3) Великий гідрографічний катер БГК
4) Гідрографічне судно ГС-82
5) Лоцманський катер ЛК-115
6) Лоцманський катер «Михайло Сніцар»
7) Ракетний катер «Прилуки»
8) Буксир «Володимир Іванов»

Нагадаємо, що «Укроборонпром» відновив стабільну роботу «Миколаївського суднобудівного заводу» у середині 2018 року. Підприємство отримало головне – стабільну роботу, вчасне виконання якої дозволило стабілізувати виплати заробітної плати та виплати заборгованості. Завдяки виділенню коштів з боку держконцерну було виплачено 1,9 млн грн заборгованої зарплатні робітникам заводу.

Окрім того, «Миколаївській суднобудівний завод», отримав розроблений та затверджений фінансовий план підприємства. З 1 липня 2018 року впроваджена нова структура управління та штатний розпис підприємства, які передбачають суттєво зменшення адміністративно-управлінського та допоміжного персоналу без втрати функціональності підприємства.

 



Ещё на эту тему:

16:14 14.01.2019
На українських суднобудівних підприємствах сьогодні будується 7 суден / Фото
11:52 11.01.2019
В Україні розробили план добудови корвету для посилення ВМС
14:51 19.12.2018
На миколаївському “Океані” оприлюднили плани по відродженню суднобудування
19:12 12.12.2018
На Миколаївщині модернізовують верф для будівництва 140-метрових суден / Фото
14:15 06.11.2018
Морська охорона модернізує катери «Гриф» / Фото
20:40 18.10.2018
ОПК просит Порошенко оказать содействие в начале финансирования в рамках ГОЗ создания необходимой ВМСУ инфраструктуры
19:12 11.10.2018
Конструктори показали ракетний катер, який створять для ВМС України / Фото
13:42 15.08.2018
По Азовскому морю будут катать туристов на отреставрированном в Мариуполе «Генерале Кунгурцеве»
12:33 12.07.2018
Украина отремонтирует двигатели индийских военных кораблей
18:45 19.06.2018
В августе из Мариуполя в Хорватию отгрузят 420 тонн металлоконструкций для надстройки танкера
16:15 19.06.2018
ЧСЗ просит Луценко снять аресты c акций и имущества завода для продолжения строительства корвета
12:17 18.06.2018
Прикордонники планують відремонтувати корабель який весною 2014 перемістився з анексованого Криму до Маріуполя / Фото
Новости
Азербайджан Азербайджан
13:01 18.01.2019
Генсекретарь ООН приветствовал соглашение Баку и Еревана
15:41 16.01.2019
Азербайджан примет участие в новом трехстороннем саммите
17:37 14.01.2019
Страны ОПЕК+ проведут нефтяные переговоры в Баку
18:57 10.01.2019
В Азербайджане проходит общественная кампания в поддержку арестованного блогера
Все новости страны
Армения Армения
13:21 25.01.2019
Пашинян сравнил выход Армении из ЕАЭС с выводом войск США из Ирака
11:21 24.01.2019
Концерн "Калашников" подписал контракт на поставку Армении автоматов АК-12
09:21 22.01.2019
В Армении по тревоге подняли более 2,5 тыс. российских военных
13:30 14.01.2019
Президент Вірменії призначив Пашиняна прем'єр-міністром
Все новости страны
Болгария Болгария
19:41 22.01.2019
Болгарія планує припинити продаж громадянства іноземцям
15:21 18.01.2019
Болгарія і Угорщина вважають, що ЄС має подвійні стандарти щодо РФ
11:21 18.01.2019
Болгарія привітала сербську заяву Путіна про "Турецький потік"
17:33 11.01.2019
Кабмин Болгарии дал "зеленый свет" переговорам с США по F-16
Все новости страны
Греция Греция
11:21 25.01.2019
У Греції під час масових заворушень затримали 133 людини
09:41 25.01.2019
Біля грецького острова Родос стався землетрус
21:01 24.01.2019
У Греції відклали голосування про угоду з Македонією
15:21 22.01.2019
Грецию - интересует происходящее на северном побережье Азовского моря, поскольку в районе Мариуполя проживают греки
Все новости страны
Грузия Грузия
13:21 24.01.2019
В Грузии признали хачапури памятником культурного наследия / Фото
11:01 21.01.2019
Американский эсминец Donald Cook прибыл в грузинский порт Батуми
11:41 18.01.2019
Тбилиси и Анкару связал прямой рейс Turkish Airlines
13:39 08.01.2019
Столицы Грузии и Турции свяжут регулярные авиарейсы
Все новости страны
Молдова Молдова
19:21 24.01.2019
Кишинів викликав "на килим" посла Росії
15:43 23.01.2019
Президент Молдовы считает, что двух мандатов для непризнанного Приднестровья недостаточно
17:01 21.01.2019
Уряд Республіки Молдови стабілізував банківську систему країни після "крадіжки мільярда"
16:21 21.01.2019
Придністров’е хоче незалежності у складі РФ і не проти ЄС
Все новости страны
Россия Россия
14:41 25.01.2019
В России работа «фабрики троллей» встала на час из-за сообщения о бомбе. 267 человек были эвакуированы
14:23 25.01.2019
Россия и НАТО не смогли урегулировать спор о ракетах
12:41 25.01.2019
Сьогодні на Раді Росія – НАТО обговорять агресію РФ у районі Керченської протоки
12:21 25.01.2019
В России введут платную регистрацию всех устройств с выходом в интернет - от мобильных телефонов и ноутбуков до счетчиков ЖКХ
Все новости страны
Румыния Румыния
19:21 23.01.2019
Екс-глава антикорупційного директорату Румунії претендує на пост головного прокурора ЄС
11:01 22.01.2019
Нові пропозиції від Румунії прискорили прогрес в напрямку зміни законодавства щодо Північного потоку-2
10:41 18.01.2019
Молдова буде пріоритетом в період румунського головування в Раді ЄС
15:01 16.01.2019
13 країн ЄС підтримали пропозицію Румунії, яка ускладнить будівництво Північного потоку-2
Все новости страны
Турция Турция
12:21 24.01.2019
Анкара не примет в качестве лидера Сирии человека, который стал причиной смерти миллионов людей
08:41 24.01.2019
Ердоган після зустрічі з Путіним анонсував сирійський саміт
08:47 23.01.2019
Анкара заявила про загибель у пожежі 4 громадян на суднах у Чорному морі
15:01 22.01.2019
В Турции расширяется ассоциация оборонных компаний
Все новости страны
Украина Украина
15:01 25.01.2019
"У цирку участі не беру" заявив Балух і мав рацію "суд" відмовив в достроковому звільненні
14:01 25.01.2019
Приватизацией ОПЗ займется Европейский банк реконструкции и развития
13:41 25.01.2019
За минулий рік «Миколаївський Суднобудівний Завод» відремонтував 8 суден та кораблів
13:01 25.01.2019
Оккупанты считают решение ПАСЕ нелогичным, а всех несогласных зовут в аннексированный Крым
Все новости страны
Мы в социальных сетях
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архив новостей
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс