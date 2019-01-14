21 літак із 10 російських авіакомпаній здійснював рейси до окупованого Криму 24 січня

12:45 25.01.2019 0 комментариев Read in English Симферополь

24 січня 2019 року, за даними моніторингової групи BSNews і «Майдану закордонних справ», до аеропорту Сімферополя, єдиного в окупованому Криму, прибув щонайменше 21 пасажирський авіалайнер (рейс)*.

* На деяких повітряних суднах рейси здійснюють дві авіакомпанії водночас. Такі польоти за напрямками ми класифікуємо як один.

Авіакомпанія «Аерофлот» виконала 9 рейсів до окупованого Криму.

По 4 рейси до Сімферополя виконали авіакомпанії «Глобус», «S7 Airlines» та «Росія».

Авіакомпанії «Уральські авіалінії» і «Nordwind Airlines» виконали по 3 рейси.

Авіакомпанії «Red Wings», «Pegas Fly», «Азимут» і «NordAvia» виконали по 1 рейсу.

18 рейсів здійснювалися за маршрутом Москва-Сімферополь, 2 рейси - Cанкт-Петербург-Сімферополь.

1 рейс прибув із Сочі.

***

Своїми польотами до Криму ці авіакомпанії й екіпажі літаків порушили статтю 332-1 Кримінального кодексу України:

"Стаття 332-1. Порушення порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї

1. Порушення порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї з метою заподіяння шкоди інтересам держави - караються обмеженням волі на строк до трьох років або позбавленням волі на той самий строк, з конфіскацією транспортних засобів.

2. Ті самі дії, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, або службовою особою з використанням службового становища, - караються позбавленням волі на строк від трьох до п’яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією транспортних засобів.

3. Дії, передбачені частиною першою або другою цієї статті, вчинені організованою групою, - караються позбавленням волі на строк від п’яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією транспортних засобів"...

Редакція BSNews і Майдан закордонних справ (Київ) звертає увагу правоохоронних органів на необхідність реагування на факти порушення правового режиму окупованої території:

BSNews і «Майдан закордонних справ» внесли ці авіакомпанії та відповідні літаки до «чорного списку» порушників режиму тимчасово окупованої території України.

Це означає, що ми здійснюємо посилений моніторинг щодо цих авіакомпаній і конкретних повітряних суден, та інші дії за адміністративними, дипломатичними, авіаційними і правовими каналами. Звертаємо увагу, що, як і з питань аналогічних порушень з боку морських суден, ці дії мають дуже хороші перспективи.

Ми запрошуємо читачів BSNews брати активну участь у проекті «Чорний список» не лише у сфері морського, а й авіаційного транспорту.

Зокрема, ми просимо волонтерів продовжувати здійснювати детальний облік бортових номерів конкретних авіалайнерів для подальшого спрямування їх до Міжнародної організації повітряного транспорту ООН (ICAO) з метою заборони не лише авіакомпаніям, а й цим конкретним повітряним суднам на здійснення польотів до аеропортів цивілізованих країн.

*   *   *

Моніторинг порушень міжнародних санкцій до РФ та правового режиму на тимчасово окупованій території Криму здійснюється за підтримки Європейської програмної ініціативи  Міжнародного фонду «Відродження». Позиція Міжнародного фонду «Відродження» може не співпадати з думкою авторів



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