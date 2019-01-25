Пашинян сравнил выход Армении из ЕАЭС с выводом войск США из Ирака

13:21 25.01.2019 0 комментариев Армения

Премьер-министр Армении Никол Пашинян все еще считает неправильным решение прежних властей страны вступить в Евразийский экономический союз, но в то же время он не собирается вывести страну из объединения.

Об этом армянский премьер заявил в ходе брифинга 25 января в штаб-квартире Евразийской экономической комиссии в Москве, сообщает  EADaily.

Пашинян напомнил, что, будучи депутатом парламента, проголосовал в свое время против членства Армении в ЕАЭС.

«Я неоднократно говорил, это не означает, что для исправления этой ошибки нужно делать прямо противоположные шаги. Я уже приводил этот пример: Барак Обама считал, что президент Буш совершил ошибку, когда ввел войска в Ирак, и он решил вывести войска. И мы в итоге получили „Исламское государство“ (запрещенная в РФ террористическая организация). Республика Армения — член Евразийского союза, и это факт. Я не думаю, что резкие повороты полезны в международных делах. Как видите, наши усилия сейчас служат тому, чтобы сделать Евразийский союз более эффективным, то же касается и ОДКБ. Мы делаем все возможное, чтобы членство Армении в Евразийском союзе было более эффективным, полезным и перспективным», — отметил глава армянского правительства.

Как он заявил, Армения рассчитывает на эффективное сотрудничество с государствами-членами ЕАЭС. «Рассчитываю на эффективное сотрудничество и поддержку со стороны стран-членов Евразийского экономического союза в практической реализации инициатив армянского председательства в 2019 году», — сказал Пашинян.

Сегодня во второй половине дня также запланирована встреча Пашиняна с премьер-министром России Дмитрием Медведевым. Вечером делегация, возглавляемая премьер-министром Армении, вернется в Ереван. Встреча Пашиняна с президентом РФ Владимиром Путиным не запланирована. Об этом ранее заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
 



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