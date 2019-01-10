Оккупанты считают нелогичным требование Парламентской ассамблеи Совета Европы освободить украинских военнопленных.

Это заявил председатель комитета по вопросам межнациональных отношенийЮрий Гемпель, передает Gazeta.ua со ссылкой на российские СМИ.

"Любой гражданин, который нарушил границы Российской Федерации, безусловно, должен ответить по закону", - сказал он.

По его мнению, Россия действует исключительно в нормах международного права.

"Чтобы оценить обстановку или хотя бы подойди объективно к этим вопросам, нужно, конечно, приехать в Крым и спросить, что говорят здесь", - заявил Гемпель.

24 января Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию по агрессии России в Керченском проливе и незаконного задержания украинских моряков. Резолюция осуждает строительство Керченского моста и поддерживает границы Украины. Она требует от России обеспечить свободное судоходство в Азовском море и Керченском проливе. Ее поддержали 103 депутата, против высказались 3.

25 ноября в 21:20 российские пограничники взяли штурмом украинские малые бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь" и буксир "Яны Капу". Моряков, находившихся на кораблях, россияне взяли в плен. Всех их обвинили в нарушении так называемой российской границы и посадили в российские СИЗО. 15-16 января их судили в московском суде.