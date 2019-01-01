Сьогодні на Раді Росія – НАТО обговорять агресію РФ у районі Керченської протоки

12:41 25.01.2019 0 комментариев Россия

Сьогодні у штаб-квартирі Північноатлантичного альянсу на черговому засіданні Ради НАТО – Росія на рівні послів обговорюватимуть питання агресії Росії в Україні та вихід із глухого кута консультацій щодо подальшої долі Договору про ракети середньої та меншої дальності.

Про це повідомляє "Радіо Свобода", передає Гордон.

Першим питанням у порядку денному сьогоднішньої зустрічі 29 послів НАТО і представників Росії буде агресивна і така, що дестабілізує, діяльність Москви поблизу Керченської протоки і навколо Азовського моря, а також на сході України.

У дипломатичних колах НАТО пояснили, що нечасте засідання Ради Росія – НАТО збере послів для "продовження політичного діалогу", зазначає "Радіо Свобода". Практичне співробітництво між Москвою та Північноатлантичним альянсом зупинено через анексію Криму та агресію Росії на Донбасі.

Протягом останніх двох років на рівні дипломатів було проведено приблизно 10 зустрічей у межах Ради Росія – НАТО.

25 листопада 2018 року РФ обстріляла і захопила в Чорному морі катери українських ВМС "Бердянськ" і "Нікополь", а також буксир "Яни Капу", які поверталися до Одеси після спроби пройти через Керченську протоку в Азовське море.

Російські силовики затримали 24 українських моряків, пізніше їх заарештували в кримських "судах" і перевезли до Москви. Усім морякам висунули обвинувачення в незаконному перетинанні кордону РФ.

15–16 січня 2019 року Лефортовський суд Москви продовжив 21 моряку строк утримання під вартою до 24 квітня, ще трьом – до 26 квітня.

Україна вважає моряків військовополоненими і вимагає їх негайного звільнення. 
 



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