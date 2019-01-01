Сенаторы предложили с 1 февраля 2020 года ввести в России платную регистрацию всех устройств с выходом в интернет — от мобильных телефонов и ноутбуков до счетчиков ЖКХ — по их заводскому коду IMEI (International Mobile Equipment Identity)

Об этом сообщает Коммерсантъ со ссылкой на законопроект.

Документ разработала первый замглавы комитета Совета федерации по конституционному законодательству Людмила Бокова с группой парламентариев. В ближайшее время проект планируется внести в Госдуму.

Зарегистрировать телефон должен будет импортер или производитель. Физлицам придется оплачивать регистрацию телефона, только если они купили его за границей. Регистрация устройства по IMEI на сайте Госуслуг не превысит 100 руб.

Незарегистрированные новые устройства операторы сотовой связи должны будут заблокировать.

Телефоны и гаджеты, которые используются сейчас, попадут под «амнистию» на три-пять лет.

По мнению авторов законопроекта, регистрация по заводскому коду должна решить проблему кражи мобильных устройств, ввоза контрафактных телефонов и помочь идентифицировать устройства, которые используются террористами.

Отмечается, что бюджет России теряет от неуплаты налогов при нелегальном или неучтенном ввозе мобильных устройств около 16,6 млрд руб.

Ранее экспертный совет при правительстве предложил поправки в КоАП, которые вводят штрафы за подделку IMEI. Для физлиц штрафы могут составить 3–4 тыс. руб., 15–30 тыс. руб.— для должностных, 60–100 тыс. руб.— для юридических.