Суд в оккупированном Крыму приговорил к 10,5 годам колонии «бойца украинского нацбатальона»

12:01 25.01.2019 0 комментариев Крым

Подконтрольный России Ленинский районный суд Крыма вынес приговор 24-летнему жителю Крыма Февзи Саганджи, которого признали «виновным в участии в деятельности незаконного вооруженного формирования на территории Украины».

Об этом сообщает Крым Информ.

По версии следствия, житель Крыма в январе 2016 года добровольно вступил в ряды «крымско-татарского добровольческого батальона им. Н. Челебиджихана», действующего в приграничных районах Херсонской области Украины.

«Являясь членом указанного незаконного вооруженного формирования, поддерживая цели его создания, (осуществление блокады Крыма со стороны украинской границы, а также борьба, в том числе вооруженная, за возвращение Крымского полуострова в состав Украины), Февзи Саганджи с января 2016 по сентябрь 2017 года принимал активное участие в деятельности батальона, пройдя курсы стрелково-огневой, рукопашной и минно-взрывной подготовки», – сообщили в ФСБ РФ по оккупированному Крыму.

Саганджи вернулся в Крым в сентябре 2017 года. В апреле 2018 года крымчанин задержан сотрудниками УФСБ России по оккупированным Крыму и Севастополю. В отношении него следственным отделом управления возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 208 УК РФ.

 



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