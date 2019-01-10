Экипажи ракетных катеров «Набережные челны» и «Ивановец» Черноморского флота страны оккупанта провели учения по противовоздушной обороне в морском полигоне Черного моря с отработкой зенитных артиллерийских стрельб.

Об этом сообщил отдел информационного обеспечения ЧФ РФ, передает Крым Информ.

«Два истребителя морской авиации ЧФ Су-30СМ, базирующихся на одном из аэродромов Крыма, выполняли роль истребительной авиации условного противника. Расчёты ПВО ракетных катеров «Набережные Челны» и «Ивановец» обнаружили цели, взяли на сопровождение и отработали их условное уничтожение с выполнением практических зенитных артиллерийских стрельб по воздушной мишени», – говорится в сообщении.

Экипажи катеров также отработали приемы передачи целеуказаний для эффективного применения вооружения по условному воздушному противнику.

Ранее отряд кораблей Черноморского флота РФ вышел из пункта базирования для проведения учений в морских полигонах. В мероприятии задействованы ракетные, противолодочные корабли, подводные лодки, тральные силы флота, вспомогательные и спасательные суда, самолеты и вертолёты морской авиации и ПВО Черноморского флота.