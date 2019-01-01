Головного прикордонника з Донбасу перевели на Азово-Чорноморський регіон

11:01 25.01.2019 0 комментариев Украина

Азово-Чорноморське регіональне управління Держприкордонслужби очолив генерал-майор Володимир Бондар, який до цього обіймав посаду начальника Донецько-Луганського регіонального управління.

Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу ДПСУ.

"Рішенням колегії ДПСУ за погодженням з міністром внутрішніх справ та Президентом України на посаду керівника Азово-Чорноморського регіонального управління призначено генерал-майора Володимира Бондара", - повідомили у відомстві.

Представив його особовому складу перший заступник голови ДПСУ генерал-лейтенант Василь Серватюк.

"Володимир Анатолійович майже два роки очолював Донецько-Луганське регіональне управління, має вагомий досвід служби на всіх ділянках кордону, а також на адміністративній межі з тимчасово окупованою територією АР Крим, де в 2014 році, під час початку анексії півострову, також організовував несення служби", - розповів Серватюк.

Раніше секретар РНБО Олександр Турчинов заявив, що Україна готова протидіяти зазіханням РФ у Азово-Чорноморському регіоні.



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