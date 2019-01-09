Літак-розвідник США розпочав політ у небі над Чорним морем / Карта
|10:21 25.01.2019
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|Крым
Літак Boeing RC-135V Військово-повітряних сил США, що призначений для проведення радіоелектронної розвідки та спостереження, розпочав політ в акваторії Чорного моря.
Про це повідомляє Український мілітарний портал.
Близько 8:30 він вийшов на маршрут вздовж узбережжя окупованого Кримського півострова та чорноморського узбережжя Росії – поблизу міста Новоросійськ, де розташована база Чорноморського флоту Військово-морського флоту Росії.
Ці польоти відбуваються регулярно, останній відбувався двома днями раніше – 23 січня, перед цим же Boeing RC-135 літав над Чорним морем 21 січня.
Базується цей літак на авіабазі Суда Бей на острові Крит у Греції.
Boeing RC-135 — сімейство великих розвідувальних літаків, які використовуються ВПС США та Королівськими ВПС Великої Британії для збору, обробки та передавання розвідувальної інформації.
За основу літака взято Boeing C-135 Stratolifter, з використанням обладнання General Dynamics, Lockheed, LTV, E-Systems, та L-3 Communications.
Маршрут польоту Boeing RC-135V поблизу окупованого Криму 25 січня 2019 року Мапа: PlaneRadar
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