Літак Boeing RC-135V Військово-повітряних сил США, що призначений для проведення радіоелектронної розвідки та спостереження, розпочав політ в акваторії Чорного моря.

Про це повідомляє Український мілітарний портал.

Близько 8:30 він вийшов на маршрут вздовж узбережжя окупованого Кримського півострова та чорноморського узбережжя Росії – поблизу міста Новоросійськ, де розташована база Чорноморського флоту Військово-морського флоту Росії.

Ці польоти відбуваються регулярно, останній відбувався двома днями раніше – 23 січня, перед цим же Boeing RC-135 літав над Чорним морем 21 січня.

Базується цей літак на авіабазі Суда Бей на острові Крит у Греції.

Boeing RC-135 — сімейство великих розвідувальних літаків, які використовуються ВПС США та Королівськими ВПС Великої Британії для збору, обробки та передавання розвідувальної інформації.

За основу літака взято Boeing C-135 Stratolifter, з використанням обладнання General Dynamics, Lockheed, LTV, E-Systems, та L-3 Communications.

Маршрут польоту Boeing RC-135V поблизу окупованого Криму 25 січня 2019 року Мапа: PlaneRadar