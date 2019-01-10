У п’ятницю, 25 січня, у підконтрольному Росії Керченському міському суді заплановано розгляд клопотання захисту українського активіста Володимира Балуха з приводу його умовно-дострокового звільнення.

Початок засідання заплановано на 14 годин за місцевим часом, повідомляє Укрінформ з посиланням на Радіо Свобода.

Заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтем Чийгоз висловив думку, що засідання суду – "формальність".

"Адвокати намагаються, в силу своєї професії, звільнити Балуха, але вони звертаються до того, що не є правосуддям. Його стільки часу переслідували не для того, щоб відпустити", – зазначив Чийгоз.

Раніше таке судове засідання планувалося на 9 січня, однак, як пояснив представник сторони обвинувачення, необхідні документи Балух отримав на один день пізніше від терміну, передбаченого російським законодавством. На цій підставі суддя Олександр Ковальов переніс засідання суду.

Сторона захисту Володимира Балуха подала прохання про його умовно-дострокове звільнення ще в листопаді 2018 року, повідомив адвокат Дмитро Дінзе. За тодішніми підрахунками адвоката, Балуху залишилося відбувати покарання 1 рік і 4 місяці.

Перед цим підконтрольний Кремлю Верховний суд Криму частково пом'якшив вирок засудженому до 5 років колонії Балуху, засудивши його до 4 років і 11 місяців колонії. Активіста засудили до такого тюремного терміну за сукупністю двох кримінальних справ.

Балух упродовж кількох місяців у 2018 році голодував на знак протесту проти несправедливого ув’язнення.

ФСБ Росії затримала Балуха 8 грудня 2016 року. Співробітники ФСБ стверджували, що знайшли на горищі будинку, де живе Балух, 90 патронів і кілька тротилових шашок.

Захист Балуха і правозахисники стверджують, що він став жертвою репресій за свою проукраїнську позицію – через прапор України на подвір'ї його будинку.