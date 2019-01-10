У Афінах під час масових безпорядків і протестів поліція Греції затримала щонайменше 133 людини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеве видання Naftemporiki.

Протести відбулися біля парламенту країни. Поліція застосувала до мітингувальників силу і сльозогінний газ. Протести відбулися через угоду Афін зі Скоп'є про перейменування колишньої Югославської республіки Македонії.

З усіх затриманих поліція заарештувала 10 осіб за напад на представників влади. За даними поліції, мітингувальники почали закидати поліцейських бруківкою і пляшками. У відповідь ті застосували сльозогінний газ.

Очікується, що 25 січня вуличні протести в Афінах поновляться, оскільки в парламенті відбудеться голосування про угоду з Македонією про перейменування.

Відзначимо, в п'ятницю, 11 січня, парламент Македонії схвалив внесення поправок до конституції, якими передбачено зміну назви країни. Республіка Македонія стане Республікою Північна Македонія. Однак 20 січня в Афінах почалися протести проти перейменування Македонії.