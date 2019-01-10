Оккупированный Крым — рекордсмен по уровню инфляции

10:01 25.01.2019 0 комментариев Крым

В оккупированном Крыму уровень инфляции в 2018 году составил 5,5%.

И это наивысший показатель в Южном федеральном округе России, сообщил Крымстат передает  КрымPRESS.

В среднем же в ЮФО инфляция составила 4%.

Специалисты ведомства отмечают, что в аннексированном Крыму за последний год цены на продовольственные товары выросли почти на 7%, на непродовольственные – около 4%, а за услуги крымчане стали платить больше на 5%.

Более всего подорожали куриные яйца (на 47%), сахар и мука (на 30%), овощи (15%), мясо и птица (14%), хлеб (12%), мороженое (8%), масло (7%). Среди непродовольственных товаров более всего подорожало моторное топливо (почти на 16%), табачные изделия и печатные издания (около 10%).

Из положительных моментов: соль, специи, варенье, мед, чай, кофе и какао в 2018-м стоят дешевле, чем в 2017 году. 



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