В Егейському морі поблизу грецького острова Родос у четвер стався землетрус магнітудою 5,3 бала за шкалою Рихтера.

Про це повідомило агентство Associated Press, передає Європейська Правда.

Згідно з повідомленням Інституту геодинаміки Афінського університету, землетрус стався о 14:30 за місцевим часом в 60 кілометрах на південь від Родосу.

Про жертви і руйнування в результаті землетрусу поки не повідомляють.

У вівторок в тому ж районі стався землетрус меншої сили.

Греція розташована в одній з найбільш сейсмічно активних зон світу, де щодня реєструють десятки переважно дрібних землетрусів. Значні руйнування і життєві втрати стаються рідко.