Біля грецького острова Родос стався землетрус
|09:41 25.01.2019
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|Греция
В Егейському морі поблизу грецького острова Родос у четвер стався землетрус магнітудою 5,3 бала за шкалою Рихтера.
Про це повідомило агентство Associated Press, передає Європейська Правда.
Згідно з повідомленням Інституту геодинаміки Афінського університету, землетрус стався о 14:30 за місцевим часом в 60 кілометрах на південь від Родосу.
Про жертви і руйнування в результаті землетрусу поки не повідомляють.
У вівторок в тому ж районі стався землетрус меншої сили.
Греція розташована в одній з найбільш сейсмічно активних зон світу, де щодня реєструють десятки переважно дрібних землетрусів. Значні руйнування і життєві втрати стаються рідко.
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