Сенатор США закликає ввести другий пакет санкцій проти РФ через справу Скрипалів

09:21 25.01.2019 0 комментариев Россия

Американський сенатор Роберт Менендес (демократ від штату Нью-Джерсі) направив послання держсекретарю США Майклу Помпео з вимогою дотримати положення Закону про контроль над хімічною та біологічною зброєю і заборону його застосування від 1991 року і ввести другий пакет санкцій проти Росії через справу Скрипалів.

Текст листа поширив апарат законодавця, передає УНН.

Зокрема, Менендес звернув увагу на те, що в понеділок Рада ЄС ввела санкції проти чотирьох співробітників ГРУ через справу Скрипалів в рамках нового режиму спільноти щодо введення обмежувальних заходів проти відповідальних за виробництво і розповсюдження хімічної зброї. “Сполучені Штати не повинні відмовлятися від свого зобов’язання підтримувати наших союзників перед лицем Росії і не повинні відмовлятися від своїх зобов’язань щодо дотримання міжнародних норм, спрямованих проти застосування хімзброї”, — зазначив сенатор.

“Бездіяльність Держдепартаменту по відношенню до Росії контрастує з останніми за часом діями Євросоюзу”, — вважає Менендес. За його словами, він очікує, що “Сполучені Штати оперативно введуть додаткові санкції проти Росії, чого вимагає закон”.



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